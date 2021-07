Stralsund

Bei einem schwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Stralsunder Altstadt ist eine Fußgängerin verletzt worden, Gäste eines Restaurants entgingen nur knapp einem Zusammenstoß mit dem Auto. Wie die Polizeiinspektion Stralsund am Montag mitteilte, hatte ein Autofahrer in der Seestraße in einer leichten S-Kurve drei andere Autos überholt und war in Höhe eines Restaurants mit seinem Wagen nach links von der Straße abgekommen. Dabei rammte er zwei Holzpfeiler, die umbrachen. Einer der Pfosten verletzte eine Fußgängerin schwer am Bein.

Das Fahrzeug habe einen Tisch mit vier Personen, die im Außenbereich des Lokals saßen, nur knapp verfehlt, hieß es weiter. Der Fahrer aus Stralsund sei mit dem Auto geflüchtet, mithilfe des Kennzeichens aber ermittelt und gestellt worden. Bei dem 63-Jährigen seien 1,5 Promille Atemalkohol gemessen worden. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Von OZ/dpa