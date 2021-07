Schmedshagen

Ein auf dem Feld abgestellter Pkw hat am Freitagnachmittag vermutlich den Brand eines Getreidefeldes bei Schmedshagen bei Stralsund ausgelöst. Gegen 13.55 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf das Feuer. Eine Fläche von rund fünf Hektar habe in Flammen gestanden, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Niepars, Prohn, Altenpeen und Preetz sowie der Berufsfeuerwehr Stralsund rückten aus und konnten den Brand erfolgreich bekämpfen.

Der entstandenen Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 11500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer durch das Auto ausgelöst wurde, das auf dem Feld abgestellt wurde. Gegen den 59 Jahre alten Fahrzeughalter, der Erntearbeiten auf dem Feld durchführte, wurde Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung erstattet.

Bereits am Dienstag hatte es in Schmedshagen gebrannt. Dabei drohte ein Feuer in einem Landwirtschaftsbetrieb, auf Hallen, Ställe und ein Wohngebiet überzugreifen. Durch die Brandbekämpfer konnten dies verhindern.

Von oz