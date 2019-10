Stralsund

Ein Auto mit auffälligen bronzefarbenen Alu-Felgen ist in der Nacht zum Mittwoch in Stralsund entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der weiße Ford Mondeo von einer Parkfläche auf Höhe der Fritz-Reuter-Straße / Gartenstraße gestohlen worden. Der Dieb muss zwischen Dienstagabend etwa 17 Uhr und Mittwochmorgen circa 5.30 Uhr zugeschlagen haben.

Wer hat etwas gesehen?

Zum Zeitpunkt des Diebstahls hatte der Wagen das amtliche Kennzeichen VR-LL1017. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der angegebenen Zeit etwas beobachtet hat, was zur Aufklärung des Falls beitragen kann, wende sich bitte an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Von Thomas Pult