Autohaus in Stralsund evakuiert: Das war der Grund

Stralsund

Ein Autohaus ist am Freitagvormittag in Stralsund evakuiert worden. Laut einer Mitteilung der Polizei hatte eine Bürgerin kurz nach 10 Uhr Gasgeruch in einem Gewerbegebäude in der Greifswalder Chaussee gemeldet. Dieser Verdacht wurde von der Berufsfeuerwehr Stralsund umgehend überprüft und konnte zunächst auch bestätigt werden.

Zusätzlich zur Feuerwehr rückten Polizei und Rettungsdienst an. Neben dem Autohaus wurden zwei weitere Gebäude in der Nähe evakuiert. Zwei Mitarbeiter der Stadtwerke Stralsund wurden zur Überprüfung hinzugezogen.

Anzeige

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Nach umfangreichen Prüfmaßnahmen mit speziellen Messgeräten konnte jedoch keine Ursache bzw. ein Gasleck ermittelt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach etwa einer Stunde war der gemeinsame Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vorbei. Alle Personen konnten in die zuvor evakuierten Gebäude zurückkehren und ihre Arbeit fortsetzen.

Lesen Sie auch

Von oz