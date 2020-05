Autos im Naturschutzgebiet bei Stralsund: Deviner Verein mahnt Regeln für Besucher an 

Devin

Überfüllter Parkplatz, unangeleinte Hunde, Müll am Strand: Der Förderverein für Landschaft und Naturschutz Devin sorgt sich derzeit um den Zustand der Halbinsel. In einer Mitteilung werden die Besucher des Kleinods am Strelasund scharf kritisiert. Offenbar führt das schöne Wetter während der Corona-Krise zu einem echten Belastungstest für das stadtnahe Naturschutzgebiet.

Parkplatz liegt im Naturschutzgebiet

„Zeitweise war der Parkplatz mit mehr als 60 Autos überbelegt“, mahnt Jürgen Kossendey in Auftrag der Deviner Vereinsmitglieder an. Wenn diese Situation erreicht sei, sollte man umkehren. Auch ein Parken am Feldrand neben dem Plattenweg sei nicht gestattet, sondern eine Ordnungswidrigkeit. „Der Parkplatz ist übrigens auch Teil des Naturschutzgebietes“, sagt Kossendey. „Insofern ist er auch als Übernachtungsplatz nicht zugelassen.“

Vögel ziehen Nachwuchs in Wiesen groß

Derzeit steht die Naturlandschaft in voller Blüte. Nach der Wiesenschlüsselblume, beginnt jetzt der Ginster zu blühen. Neben diesem verlockenden Anblick beginnt auf der Halbinsel gleichzeitig die Vogelbrutzeit. Vögel wie die Feldlerchen ziehen ihren Nachwuchs direkt in den Wiesen auf. „Kaum sichtbar, aber reichlich vorhanden leben dort auch Feldhasen, Rehe, Eidechsen, Schlangen und Frösche“, erklärt der Deviner.

„Zu ihrem Schutz gelten daher verschiedene Vorschriften für den Besuch des Naturschutzgebietes“. Dazu zählen unter anderem das Fahrzeugverbot (ausgenommen der Schäfereibetrieb), ein Wegegebot (Wandern nur auf dem Rundweg) – sowie die ganzjährige Leinenpflicht für Hunde. Doch genau diese wird öfter vernachlässigt.

Hunde sollen Schafe getötet haben

„Nicht jeder ist sich bewusst, dass freilaufende Hunde eine Gefahr sind“, sagt Kossendey. Auch für Schafe mit schutzbedürftigen Lämmern wären sie eine Bedrohung. Jedes Jahr soll es laut Verein dazu kommen, das Mutterschafe von Hunden getötet werden. Neben der Leinenpflicht gelte weiterhin ein Grill- und Feuerverbot.

Eine Selbstverständlichkeit sei hingegen, keinen Abfall (Zelltaschentücher oder Zigarettenkippen) zu hinterlassen. Allein in diesem Jahr hätten die Mitglieder des Vereins schon über 150 Kilo Abfall aus dem Natur gesammelt. Trotz der hohen Besucheranzahl von mehr als 50 000 pro Jahr versuche man den Abfall an Wanderwegen und Strand möglichst gering zu halten. Die Arbeit sei jedoch nur ehrenamtlich.

Über die Regelungen soll künftig eine neue Informationstafel informieren. Den alten Holzaufsteller lässt der Verein derzeit erneuern. „Nur wenn die Regeln eingehalten werden, bleibt uns und unseren Kindern diese einzigartige Naturperle am Stadtrand erhalten“, so der Verein.

