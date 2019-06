Stralsund

An den vergangenen Tagen sind Stralsund zahlreiche Autos beschädigt worden. Außerdem wurden Gegenstände aus Fahrzeugen gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden allein am Pfingstwochenende an unterschiedlichen Stellen in der Stadt von insgesamt elf Pkw die Antennen entwendet. Weiterhin wurden seit April an acht Autos Reifen zerstochen.

Autos standen auf Privatgrundstücken

Außerdem kam wurden mehrfach aus Kraftfahrzeugen, die zum Teil auch auf Privatgrundstücken standen, Gegenstände gestohlen. Dabei ist ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl und bittet mögliche Zeugen, sich im Hauptrevier in Stralsund persönlich oder unter der Telefonnummer 03831/2 89 00 zu melden.

Außerdem rät sie, niemals Wertgegenstände im Auto liegenzulassen, das Fahrzeug nach dem Verlassen immer ordnungsgemäß zu verschließen und es vor dem Fahrtantritt auf Verkehrssicherheit zu prüfen.

Lesen Sie auch: Unbekannte zerstechen Reifen in Mölschow

Reifenstecher in Wampen bei Greifswald unterwegs

Jens-Peter Woldt