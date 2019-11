Autos raus! Radler wollen Fahrzeuge aus Stralsunder Altstadt verbannen

Stralsund

Autos raus aus der Altstadt. Darauf drängt die noch junge Initiative „Mein Radnetz“, denn der dichte Verkehr ist besonders im Sommer eine Gefahr für Radfahrer und Fußgänger. Die Aktivisten greifen damit das Ergebnis einer Befragung auf, an der sich im ersten Halbjahr 2019 mehr als 300 Bürger beteiligt hatten.

„Die Straßen in unserer Altstadt passen nicht mehr in die heutige Verkehrswelt“, erklärt Thomas Garbe (68), der sich als Vorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) in Stralsund auch an „Mein Radnetz“ beteiligt. „Aber unsere Straßen sind historisch so gewachsen. Deshalb muss das Verkehrskonzept angepasst werden.“

Radler fordern schnelle Umsetzung der Verkehrsberuhigung

Doch der Weg zu einer nahezu „autofreien Altstadt“ ist lang. „Zuerst muss das Verkehrssystem modernisiert werden“, sagt Uwe Genz, Bauingenieur aus Altefähr und Mein-Radnetz-Unterstützer. „Die Stadt hat schon einiges gemacht. Doch die Pläne werden zu langsam umgesetzt. Wird so weitergemacht, sind wir erst 2050 am Ziel.“

Damit spielt Genz auf das Klimaschutz-Teilkonzept „Klimafreundliche Mobilität – Stralsund steigt um“ vom Dezember 2015 an. Dieses wurde im März 2017 von der Bürgerschaft als Arbeitsgrundlage für die Verwaltung beschlossen. „Viele der Vorhaben decken sich mit den Wünschen der von uns befragten Bürger. Doch bisher ist nur ein geringer Teil umgesetzt worden“, kritisiert Genz.

Straße „Am Fischmarkt “ bald nur noch für Radler und Fußgänger?

Neben verbesserten Radwegen geht es „Mein Radnetz“ im ersten Schritt um die Verkehrsberuhigung. „Weniger Durchgangsverkehr führt zu weniger Lärm, weniger Feinstaub und mehr Lebensqualität“, sagt Thomas Garbe. Darauf zielt auch eine aktuelle Anfrage der Grünen-Fraktion in der Stralsunder Bürgerschaft zur „ Verkehrssituation Am Fischmarkt“ ab. „Wir sehen dort erheblichen Änderungsbedarf. Gerade für Radfahrer ist die Strecke gefährlich“, sagt Jürgen Suhr, Vorsitzender der Grünen-Fraktion. Denn: Der Ostseeküstenradweg verläuft dort in sehr beengten Verhältnissen in Gegenrichtung zum fließenden Verkehr. Radfahrer fahren zwischen parkenden Fahrzeugen rechts und entgegenkommenden Fahrzeugen auf ihrer linken Seite mit viel zu wenig Platz auf einer Kopfsteinpflasterstraße, die bei Nässe glatt ist. „Wenn Busse, Lkw und große Wohnmobile entgegenkommen, ist gar kein Platz mehr für Radfahrer“, sagt Suhr. „Aus meiner Sicht ist der derzeitige Zustand unhaltbar und rechtlich fragwürdig.“

Eine Lösung für das Problem bietet seine Partei auch an. „Eine Überlegung ist es, die Straße Am Fischmarkt zukünftig dem Fußgänger- und Radverkehr vorzubehalten und sowohl den ruhenden wie auch den fahrenden Verkehr herauszunehmen“, sagt Suhr. „Dazu muss allerdings der Durchgangsverkehr in der Wasserstraße ebenfalls nachhaltig reduziert werden.“

Nicht mit der CDU : Partei schließt Sperrung der Wasserstraße für Pkws aus

Eine Reduzierung des Verkehrs in der Altstadt ist auch aus Sicht der CDU-FDP-Fraktion vertretbar – aber mit Augenmaß. „Wir unterstützen die bislang getroffenen und noch vorgesehenen Maßnahmen der Verwaltung unter Berücksichtigung der Interessen von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern“, sagt Hendrik Lastovka ( CDU).

Doch Autos ganz rausdrängen sieht er problematisch und sagt: „Die CDU-Fraktion in der Stralsunder Bürgerschaft ist grundsätzlich gegen eine Sperrung der Wasserstraße für den Fahrzeugverkehr.“

Nachtfahrverbot für Lkw schon aktiv

Zuletzt konnten in der Altstadt schrittweise Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung umgesetzt werden. „Wie Versätze mit Fahrradbügeln im Verlauf der Wasserstraße und der Straße Am Fischmarkt“, sagt Peter Koslik, Sprecher der Hansestadt. „Angeordnet wurde zudem ein Nachtfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen, es wurden Wegweiser hinsichtlich der Verkehrslenkung geändert und es wurde die Fahrtrichtung von der Hafeninsel über die Seestraße vorgegeben.“

Doch der Prozess dauert. Denn der Erfolg der Maßnahmen muss evaluiert werden. So wurden im Oktober Verkehrsdaten auf der Wasserstraße erhoben, um die ersten Auswirkungen bewerten zu können. „Diese werden 2020 wiederholt“, sagt Koslik. Erst danach könnten neue Maßnahmen ergriffen werden. Dann soll auch die Bürgerinitiative stärker eingebunden werden. „Geplant ist, dass die Abteilung Straßen und Stadtgrün mit ‚Mein Radnetz‘ die Ergebnisse zum Radverkehr bespricht“, so Koslik.

