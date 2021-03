Ob als POS, Haupt- oder Grundschule – viele Jahrzehnte war das Haus in der Schulstraße in Richtenberg (Vorpommern-Rügen) dem Nachwuchs vorbehalten. Und das soll auch künftig so bleiben. Die Arbeiterwohlfahrt investiert und 500 000 Euro, um das Gebäude zu sanieren. Wer dann hier einzieht, verrät die Awo Chefin Catrin Dohse.