Azubis präsentieren in Stralsund süße Eigenkreationen

Stralsund

„Dem Nachwuchs eine Chance geben“ ist eine besonders in der Ausbildung gern gebrauchte Phrase. Wenn es jedoch gilt, möglichst effizient und fehlerfrei zu arbeiten, geht das hehre Ziel im Alltagsgeschäft nur allzu schnell unter. Dass es auch anders sein kann und der Nachwuchs eine Möglichkeit erhält, sich auszuprobieren und auszuzeichnen, zeigt das Beispiel der diesjährigen Stralsunder Stollenprüfung. Auszubildenden des Bäckerhandwerks bot sich hier in diesem Jahr erstmals Gelegenheit, Eigenkreationen vorstellen und verkaufen zu können. „Zwei Tage haben wir an unserem Lebkuchenhaus gebaut“, berichten Antje Gurtler und Walter Schattschneider vom Neptun Hotel Rostock sichtlich stolz. Gemeinsam mit ihren Kollegen beantworten sie die zahlreichen Fragen der Besucher zu ihren Werken. Am Stand gegenüber sorgen derweil Patricia Hofmann, Svetlana Brinkmeier und Keely Davidson für einen steten Nachschub an handgefertigten Marzipanfiguren. Der Erlös der Aktion kommt wiederum der Ausbildung zu Gute – für Weiterbildungen, die nicht auf dem Lehrplan stehen. „Dass die Lehrlinge eine solche Gelegenheit erhalten, ist keine Selbstverständlichkeit“, findet Bäckermeister Michael Mudrick und möchte deshalb allen Betrieben, die ihre Azubis freigestellt haben ein großes Dankeschön aussprechen.

Von Martin Krause