Derzeit staut sich der Verkehr bei Pantow in beiden Richtungen. Hier wird die Straße instandgesetzt, der Verkehr halbseitig an den Arbeiten vorbeigeführt. Zu Stoßzeiten stehen Autos dicht an dicht bis nach Zirkow oder Sellin in der anderen Richtung. Doch das ist erst der Anfang. In den nächsten Tagen erwartet die Autofahrer auf der Insel eine weitere Baustelle, die den Verkehr im Südosten stark beeinträchtigen wird. Ein Mega-Stau ist vorprogrammiert.

Einen Vorgeschmack gibt Mirko Quade, der seinen Arbeitsplatz inmitten der Baustelle hat. „Der Weg zur Arbeit hin und zurück ist nicht das Problem. Kritisch wird es erst, wenn ich tagsüber Termine habe. Vor einigen Tagen staute sich der Verkehr von Serams bis nach Göhren. Das nimmt sehr viel Zeit von der Uhr“, sagt er.

„Hätten wir davon früher erfahren, würden wir unseren zweiwöchigen Urlaub woanders verbringen. Denn schließlich sind wir hergekommen, um uns zu erholen und nicht jeden Tag im Stau stehen zu müssen. Vollgestopfte Straßen haben wir in unserer Heimatstadt Bremen zur Genüge“, sagt Urlauber Herbert Göldner.

900 Meter voll gesperrt

Einzige gute Nachricht für Verkehrsteilnehmer: Die Vollsperrung beginnt erst am Donnerstag und nicht wie angekündigt schon am 23. September. „Die Arbeiten im ersten Abschnitt zwischen Bahnübergang Pantow und der Zufahrt zum Umsteigebahnhof des Nahverkehrs sind früher abgeschlossen geworden. Wir wollen die Straße ab Kreisverkehr nicht aus Prinzip schon ab Mittwoch sperren, sondern richten die Baustelle ein und verriegeln die Straße erst am Donnerstag ab 8 Uhr“, sagt Manfred Borowy vom Straßenbauamt Stralsund.

Bis zum 9. Oktober schreiten die Straßenbauer hinter dem Kreisverkehr und bis zum Abzweig zur Alten Bäderstraße zur Tat – unter Vollsperrung des etwa 900 Meter langen Abschnittes. „Das ist nötig, da die vorhandenen Straßenbreiten hier nicht ausreichen, um den Arbeitsschutz sicherzustellen“, begründet Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund.

34 statt 12 Kilometer

Das ist für die Verkehrsteilnehmer mit erheblichen Umwegen verbunden. Wer aus Richtung Mönchgut nach Bergen will, wird über Vilmnitz und Putbus umgeleitet – ebenso soll es in die andere Richtung gehen. Folgt man der offiziellen Umleitung, wird schließlich auch die Fahrt von Binz in Richtung Mönchgut und retour zu einer wahren Rügen-Rundfahrt.

Denn ausgeschildert wird die Umleitungsstrecke über Karow– Bergen– Putbus und Vilmnitz und zurück. Normalerweise ist die Strecke zwischen Sellin und Binz 12 Kilometer lang und in knapp 20 Minuten zu bewältigen. Die Umleitung macht daraus 34 Kilometer und knapp 50 Minuten.

Kritik an Organisation

Urlauber wie auch Einheimische sind verärgert über diese Baustelle. „Hier sieht man, was eine kleine Baustelle, die noch nicht einmal einen Kilometer lang ist, anrichten kann. Wir müssen uns nun in unserem Urlaub einschränken“, sagt Herbert Göldner. Zusammen mit seiner Frau verbringt er die nächsten zwei Wochen in Göhren. Geplant waren viele Tagesausflüge in den Nationalpark Jasmund, nach Sassnitz oder Bergen. „Das müssen wir uns jetzt genau überlegen oder uns auf Erkundungen auf Mönchgut beschränken“, sagt er.

Ein Gastgeber, der davon betroffen ist, ist Jan Steinfurth. Zusammen mit seiner Frau betreibt er das Hotel „Villa Osada“ in Binz. Seine Gäste informiert er über soziale Medien wie Facebook oder vor Ort über die aktuellen Baugeschehen auf der Insel. Das Schlimmste sei aus seiner Sicht nach der Vollsperrung der Rügenbrücke überstanden. „Es ist aber bitter, dass der Verkehr nun in Richtung Mönchgut stark eingeschränkt wird. Unter anderem für diejenigen, die zum beliebten Rügen-Markt nach Thiessow fahren möchten“, sagt er.

Aus seiner Sicht wurde ein falscher Zeitraum für die Bauarbeiten gewählt. „Damit hätte man auch bis nach den Herbstferien warten können. Denn noch herrscht Hochbetrieb auf der gesamten Insel“, sagt er.

Keine Einschränkungen für Rettungsdienste

Probleme mit Einsätzen für Feuerwehr und Rettungsdienst werde es hingegen nicht geben, berichtet Stefanie Skock, Sprecherin vom Landkreis Vorpommern-Rügen. Es seien keine zusätzlichen Maßnahmen für Rettungsdienste und Feuerwehr aufgrund der Baumaßnahme nötig. „Die Rettungsleitstelle sowie alle Feuerwehren sind informiert und die entsprechenden Ortskenntnisse vorhanden“, sagt sie. Die Umleitungen und mögliche „shortcuts“, also Abkürzungen, die Rettungsdienste nehmen können, seien bekannt. „Eine zusätzliche Rettungswache ist nicht erforderlich“, so Stefanie Skock.

Die Baustelle hat auch Christoph Racky, Schulleiter des Arndt-Gymnasiums in Bergen, im Blick. Denn viele Schüler auch von der Halbinsel Mönchgut werden jeden Tag mit dem Bus nach Bergen gebracht. „Dann heißt es de facto, dass Lernkontrollen, die für 7.45 Uhr angesetzt sind, um fünf bis zehn Minuten nach hinten verlegt werden. So lange, bis diese Schüler eingetroffen sind“, so der Schulleiter.

Von Mathias Otto