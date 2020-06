Stralsund

Da kam er wieder hoch, der seit Jahren schwelende Konflikt zur Erweiterung des Strelaparks. Es ist ein Streit zwischen jenen, die die Altstadthändler schützen wollen, und denen, die das Einkaufszentrum am Grünhufer Bogen nach 25 Jahren auf auf einen modernen Stand bringen wollen. Es gab zwischen Hansestadt und Gemeinde Kramerhof, auf deren Territorium der Strelapark steht, unterschiedliche Interessen, die aber Ende 2019 per Vertrag geregelt wurden. Die Erweiterung des Centers wurden darin mit geregelt, und zwar mit einem Kompromiss, mit dem beide Kommunen leben können, so die beiden Bürgermeister bei Vertragsunterzeichnung (die OZ berichtete).

Kurze, aber knackige Debatte in der Bürgerschaft

Nach ausgiebigen Diskussionen in den Stralsunder Ausschüssen wollte man eigentlich am vergangenen Donnerstag in der Stralsunder Bürgerschaft nicht noch einmal alle Argumente auf den Tisch bringen, doch letztendlich ließen sich alle Fraktionen doch noch einmal zu klaren Statements hinreißen.

Anzeige

Den Anfang machte Jürgen Suhr von den Grünen. Er verstehe nicht, warum man in diesen wegen der Corona-Krise unsicheren Zeiten unbedingt diese Bebauungspläne rund um Strelapark und Hansedom durchbringen wolle. Er beantragte eine namentliche Abstimmung, zumindest für den B-Plan Strelapark.

Weitere OZ+ Artikel

Klares Nein von der SPD

„Von uns gibt es ein klares Nein. Dieser Bebauungsplan ist ein Schlag ins Gesicht der Innenstadt. Wir sollten doch erst mal die Frage beantworten: Welche Auswirkungen hat Corona auf die Händler? Wir haben viele kleine Läden, wir sollten wenigsten bis nach Corona warten...“, sagte SPD-Fraktions-Chefin Ute Bartel, die schon im Bauausschuss versucht hatte, für eine Verschiebung des Verfahrens zu kämpfen. Arnold von Bosse (Grüne) monierte, dass man die Bebauung nicht anschieben könne, ohne das Einzelhandelskonzept beschlossen zu haben.

Thomas Haack, Fraktions-Chef von Bürger für Stralsund, gab zu bedenken, dass die Verträge mit Kramerhof bereits geschlossen sind. „Und ich sage noch einmal, ich verstehe, dass die Grünen ihre Wähler in der Altstadt sehen und deren Themen unterstützen, aber es gibt da draußen noch 20 000 andere Stralsunder, und die brauchen den Strelapark.“

Bauschke : Gutachten kommt

Wie schon im Bau-Ausschuss betonte Stefan Bauschke von der CDU, dass im Zuge des B-Planverfahrens entsprechende Gutachten zu erbringen seien, und die Ergebnisse fließen in das Verfahren mit ein. „Aber wir werden keine Käseglocke über die Altstadt setzen.“ Marc Quintana Schmidt ( Die Linke), für den B-Plan, wunderte sich über die Aussagen der SPD: „Ich kann mich noch gut erinnern, dass ihr Vorgänger Peter van Slooten für die Erweiterung des Strelaparks eingetreten war.“

Mit 28 Ja-Stimmen (bei zwei Enthaltungen) setzten sich die B-Plan-Befürworter schließlich durch. Bis zur Umsetzung der Planung könnten mindestens drei Jahre vergehen...

Lesen Sie auch:

Von Ines Sommer