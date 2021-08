Stralsund

Zwei Frauen sind bei einem Auffahrunfall auf der B96 bei Stralsund schwer verletzt worden. Die 32-jährige Fahrerin und ihre 20-jährige Beifahrerin prallten am Sonnabendnachmittag mit ihrem Auto auf dem Beschleunigungsstreifen gegen einen vor ihnen stoppenden Pkw, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden per Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.

Zuvor hatten ein weiterer Pkw mehrfach stark abgebremst und ein Transporter verkehrsbedingt angehalten. Der Fahrer des Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Von RND/dpa