Stralsund

Nach zweijähriger Ausbildung am Berufsförderungswerk (BFW) Stralsund, haben 48 Prüflinge – davon 23 in der Außenstelle Rostock und 25 am Hauptstandort Stralsund – die Abschlussprüfungen mit einer hundertprozentigen Erfolgsquote bestanden. Damit setzt das BFW Stralsund einen Meilenstein in der Chronologie hybrider Lernerfolge in der beruflichen Rehabilitation.

Gemeinsam Herausforderungen gemeistert

Das meint auch Uta Mertz, Geschäftsbereichsleiterin Qualifizierung am BFW Stralsund: „Ich gratuliere unseren Absolventen und Absolventinnen von Herzen zu ihrem persönlichen Triumph. Sie alle haben ein bemerkenswertes Ergebnis von Durchhaltevermögen, Leistungsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit gezeigt.“ Gelungen ist das unter erschwerten Bedingungen seit März 2020 mit ständigen Wechseln von Homeschooling- und Präsenzphasen. „Das Prüfungsergebnis ist das Resultat der vertrauensvollen, gemeinsamen Anstrengungen von Teilnehmern und BFW-Mitarbeitern, die den Herausforderungen der Pandemie standgehalten haben“, so Mertz.

Fit für den beruflichen Neustart

Auch wenn keine feierliche Zeugnisübergabe möglich war: Die Absolventen haben ihre Umschulung geschafft und können nun beruflich neustarten. Verabschiedet wurden unter anderem Kaufleute für Büromanagement, Fachpraktiker für Bürokommunikation, Kaufleute im Gesundheitswesen, Immobilienkaufleute sowie Sozialversicherungsfachangestellte der Fachrichtung Krankenversicherung, Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung sowie Kaufleute im Groß- und Außenhandel mit der Fachrichtung Großhandel.

Von Jörg Mattern