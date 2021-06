Babyfreuden in Stralsund: Willkommen Erik, Emelie und Pablo!

Stralsund

15 Babys sind in der vergangenen Woche vom 31. Mai bis 6. Juni im Helios-Hanseklinikum Stralsund geboren worden. Acht von ihnen sollen an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Den Anfang machte am 31. Mai um 8.19 Uhr Ileen Ihrke aus Stralsund. Sie wog bei ihrer Geburt 4325 Gramm und war 55 Zentimeter groß. Weiteren Zuwachs für die Hansestadt gab es an diesem Tag auch um 8.35 Uhr. Friedrich Tony Gottwald erblickte mit 2935 Gramm und 50 Zentimetern das Licht der Welt. Ihm folgte um 12.54 Uhr Erik Becker. Er brachte bei einer Körpergröße von 55 Zentimetern 4480 Gramm auf die Waage. Der Wonneproppen der Woche wird in Grimmen zu Hause sein.

OZ | Alles Familie, der Ratgeber für alle Eltern in Mecklenburg-Vorpommern Der kostenlose Newsletter für Familien rund um Schulen, Kita und Erziehung – per Mail jeden zweiten Dienstag um 17 Uhr Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Babyfreuden auch in Steinhagen

Am 2. Juni wird künftig Charlotte Reni Bugenhagen ihren Geburtstag feiern. Sie kam um 15.42 Uhr auf die Welt, wog 2615 Gramm und war 46 Zentimeter groß. Ihr Babybettchen steht in Stralsund. Über Nachwuchs konnte man sich in der vergangenen Woche auch in Steinhagen freuen. Am 2. Juni um 16.46 Uhr trug sich die kleine Emelie mit 3485 Gramm und 52 Zentimeter in das Buch der Geburten ein.

Zuwachs für die Insel Hiddensee

Babyfreuden gab es am 3. Juni erneut in Stralsund. Um 10.44 Uhr wurde Lilith Mathilde Pritzkat geboren. Sie wog 4175 Gramm und maß 54 Zentimeter. Auf der Insel Hiddensee freute man sich am 4. Juni über die Geburt von Pablo Döde. Um 8.36 Uhr erblickte der Junge mit 3790 Gramm und 52 Zentimetern das Licht der Welt.

Ein Sonntagskind ist Louis Charlie Balk aus Stralsund. Er wurde am 6. Juni um 16.20 Uhr geboren, wog 3040 Gramm und war 49 Zentimeter groß.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ