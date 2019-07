Stralsund

Im Helios Hanseklinikum in Stralsund sind in der Woche vom 8. bis 14. Juli 12 Mädchen und Jungen geboren worden. Am 8. Juli erblickte Lina Sophie Ullmann aus Büdingen ( Hessen) das Licht der Welt. Sie war 49 Zentimeter groß und 2330 Gramm schwer. Es folgte am Tag darauf Tala Alahmad aus Stralsund mit 52 Zentimetern und 3270 Gramm. Oscar Fynn Steinortaus Stralsund wurde am 10. Juli geboren. Seine ersten Maße: 54 Zentimeter und 3890 Gramm. Mira Giermannaus der Gemeinde Süderholz gab ihre ersten Lebenslaute am 11. Juli von sich. Ihr wurden 52 Zentimeter und 3525 Gramm ins Stammbuch geschrieben.

Ihren Geburtstag am 12 Juli feiern künftig immer Richard Wolfgang Gerth aus Stralsund (54 Zentimeter, 4290 Gramm) und Till Otto Ilchmann aus Saal (52 Zentimetern, 3150 Gramm). Sonntagskinder sind Charlotta Plath aus Stralsund (49 Zentimeter, 3150 Gramm) und Felix Hackbarth aus Stralsund, der sich außerdem den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der Woche gesichert hat. Er brachte bei einer Körpergröße von 56 Zentimetern stattliche 4480 Gramm auf die Waage.

Herzlichen Glückwunsch an alle frischgebackenen Eltern, auch an jene, deren Kinder an dieser Stelle nicht namentlich genannt werden sollten.

Jens-Peter Woldt