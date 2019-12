Willkommen, Lilli, Liam und Larien!

Stralsund

23 Mädchen und Jungen sind in der vergangenen Woche im Helios Hanseklinikum in Stralsund geboren worden. 12 von ihnen sollen stellvertretend an dieser Stelle genannt werden.

Gleich drei Mädchen kamen zum Wochenauftakt am 25. November auf die Welt. Gerda Lessingaus Stralsund brachte um 10.05 Uhr bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3675 Gramm auf die Waage. Ihr folgten um 11.48 Uhr Larien Sayadi aus Stralsund mit 50 Zentimetern und 3150 Gramm sowie um 16.24 Uhr Inga Karlotta Graf aus Stralsund mit 51 Zentimetern und 3430 Gramm.

Ihren Geburtstag am 26. November feiern künftig Nalany Charlotte Degelow(15.11 Uhr, 46 Zentimeter, 2510 Gramm) aus Klocksin und Hannes Quade(22.33 Uhr, 54 Zentimeter, 3910 Gramm) aus Sundhagen.

Lilli Schicka aus Stralsund gab am 27. November um 7.36 Uhr ihren ersten Lebensschrei von sich. Ihre ersten Maße: 52 Zentimeter und 3395 Gramm. Am selben Tag um 23.58 Uhr wurde Friederike Kersting aus Wieck auf dem Darß mit 54 Zentimetern und 4085 Gramm begrüßt.

Das Licht der Welt am 29. November erblickten um 11.37 Uhr Leni Sielaffaus Stralsund mit 52 Zentimetern und 3895 Gramm sowie um 11.53 Uhr Elisabeth Ruth Sporneaus Preetz mit 54 Zentimetern und 4035 Gramm. Am Tag darauf folgte um 12.30 Uhr der kleine Liam aus Fuhlendorf. Ihm wurden 2725 Gramm ins Stammbuch geschrieben.

Wonneproppen mit 4212 Gramm

Den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der Woche sicherte sich am 30. November um 19.56 Uhr Anastasia Carherine Jasmin Buncicaus Splietsdorf. Sie brachte bei einer Körpergröße von 53 Zentimetern stattliche 4215 Gramm auf die Waage. Von den drei Sonntagskindern der Woche soll Mathilda Leni Zieger aus Fuhlendorf genannt werden. Sie wurde am 1. Advent um 0.10 Uhr geboren und war 53 Zentimeter groß und 4040 Gramm schwer.

Im Greifswalder Universitätsklinikum wurde am 26. November um 14.26 Uhr Piet Willi Gieseaus Preetz geboren. Er brachte bei 48 Zentimetern Körpergröße 3130 Gramm auf die Waage.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frischgebackenen Müttern und Vätern. Auch jenen, deren Babys namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Zur Galerie Herzlichen Glückwunsch allen Müttern und Vätern

Lesen Sie auch: Vorpommerns Wege aus der Hebammen-Krise

Von Jens-Peter Woldt