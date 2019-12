Stralsund

16 Mädchen und Jungen sind in der Woche von 2. bis 8. Dezember im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums in Stralsund geboren worden. Zum Auftakt am Montagmorgen erblickte Annika Dabergott aus Stralsund das Licht der Welt. Sie brachte bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3370 Gramm auf die Waage. Kurz nach ihr konnte auch schon der Wonneproppen der Woche begrüßt werden. Diesen nicht ganz offiziellen Titel trägt Pia Gleßaus Stralsund mit den stattlichen Maßen von 54 Zentimetern und 4200 Gramm.

Zwei Geburten am Nikolaustag

Ihren Geburtstag am 4. Dezember feiern künftig Melissa Vitense(50 Zentimeter und 3080 Gramm) aus Löbnitz und Riley Quaas(50 Zentimeter und 2985 Gramm) aus Stralsund. Am Nikolaustag folgten Amelie Heike Fetting(47 Zentimeter und 2740 Gramm) aus Stralsund und Moritz Krombach(51 Zentimeter und 3460 Gramm) aus Martensdorf.

Egon Schulz(50 Zentimeter und 3355 Gramm) aus Prohn sowie Emma Sophie Dahlmann(52 Zentimeter und 3720 Gramm) aus Parow wurden am 7. Dezember geboren. Das Sonntagskind der Woche ist Ylva Elina Schlorf(48 Zentimeter und 3035 Gramm) aus Stralsund.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frisch gebackenen Eltern. Auch jenen, deren Kinder namentlich nicht genannt werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt