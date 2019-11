Willkommen Ida, Irma und Moritz

Stralsund

18 Mädchen und Jungen sind in der Woche vom 11. bis 17. November 2019 im Kreißsaal des Stralsunder Helios Hanseklinikums geboren worden. Stellvertretend für alle sollen an dieser Stelle fünf von ihnen genannt werden.

Zum Faschingsauftakt am 11. 11. erblickte um 17.32 Uhr Ida Ihrkeaus Stralsund das Licht der Welt. Sie war 51 Zentimeter groß und 3395 Gramm schwer. Ihren Geburtstag am 13. November feiert künftig Irma Lehmann. Sie wurde um 8.14 Uhr begrüßt und brachte bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern 3555 Gramm auf die Waage. In Vorfreude auf die bevorstehende Adventszeit ließ die junge Stralsunderin schon einmal im weihnachtlichen Outfit fotografieren. Der Stralsunder Adrian Zeeck folgte am selben Tag um 22.10 Uhr, Seite ersten Körpermaße: 53 Zentimeter und 3710 Gramm.

Den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der Woche sicherte sich Moritz Schön aus Stralsund. Ihm wurden am 15. November – begrüßt um 11.18 Uhr – 55 Zentimeter und stattliche 4210 Gramm ins Stammbuch geschrieben. Das Sonntagskind der Woche heißt Ben Matteound kommt ebenfalls aus Stralsund. Er wurde am 17. November um 3.39 Uhr geboren und wog bei einer Körpergröße von 47 Zentimetern 2545 Gramm.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frisch gebackenen Müttern und Vätern, auch jenen, deren Babys namentlich nicht erwähnt werden sollten.

