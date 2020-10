Stralsund

14 Mädchen und Jungen haben in der Woche vom 28. September bis 4. Oktober im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums in Stralsund das Licht der Welt erblickt.

Zwillinge am 29. September

Zum Auftakt am 29. September gab es gleich doppeltes Glück: Die Zwillinge Jette und Martha Wessely aus Stralsund wurden um 8.10 und 8.12 geboren. Jette war 52 Zentimeter groß und 3095 Gramm schwer, für Martha wurden 49 Zentimeter und 3740 Gramm notiert. Auf die beiden Mädchen folgte am selben Tag um 13.17 Uhr Leonie Burmeister aus Stralsund mit 49 Zentimetern und 3620 Gramm.

Anzeige

Hagen Muhsal aus Stralsund strampelte sich am 30. September um 0.21 Uhr ins Leben. Die ersten Körpermaße waren 52 Zentimeter und 3500 Gramm. Malte Hagen Peter Zunk aus Stralsund wurde von der Hebamme am 30. September um 3.03 Uhr auf die Welt geholt. Er brachte bei einer Körpergröße von 55 Zentimetern stattliche 4105 Gramm auf die Waage. Das letzte September-Baby in diesem Jahr ist Elli Marlies Meier aus Karnin. Sie zauberte ihren Eltern am 30. September um 21.42 Uhr ein Lächeln ins Gesicht. Ihr wurden 53 Zentimeter und 3995 Gramm ins Stammbuch geschrieben.

Wonneproppen mit 4535 Gramm

Caspar Valentin Pridöhl aus Stralsund erblickte am 2. Oktober um 5.14 Uhr das Licht der Welt. Er war 53 Zentimeter groß und immerhin 4200 Gramm schwer. Den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der Woche konnte er sich damit aber nicht sichern. Denn Maikel Liam Schibilski aus Barth, der am selben Tag um 14.43 Uhr geboren wurde, wog bei einer Körpergröße von ebenfalls 53 Zentimetern erstaunliche 4535 Gramm. Seinen Geburtstag am Tag der deutschen Einheit feiert künftig immer Devin Joel Bierwisch aus Gelbensande. Er kam am 3. Oktober um 17 Uhr auf die Welt, war 55 Zentimeter groß und 4080 Gramm schwer.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, der Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt