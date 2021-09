Bad Sülze

Es wäre vor einem Jahr die 40. Auflage des traditionellen Dahlienfestes geworden, aber Corona ließ es nicht zu. Und so gab es nach 39 Jahren ohne Unterbrechung 2020 erstmalig ein Jahr ohne Dahlienfest. Aber in diesem Jahr wird am Samstag und Sonntag das beliebte Blumenfest wieder gefeiert.

Besucher wählen schönste Dahlie

Wegen einiger Corona-Einschränkungen laden die Veranstalter offiziell zwar zu einem „kleinen“ Dahlienfest ein, aber ein Blick in das umfangreiche und vielseitige Programm lässt eigentlich kaum Unterschiede zu den vergangenen Jahren erkennen. Im Mittelpunkt steht natürlich wieder die Farbenpracht Tausender Dahlien in der Umgebung des Salzmuseums und im Kurpark sowie die Wahl der schönsten Dahlie 2021 durch die Besucher.

Beide Tage von 11 bis 18 Uhr geöffnet

Sonnabend bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr bietet die Stadt mit seinem Kultur- und Heimatverein den Besuchern an beiden Tagen abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung, einen Händler- und Kunsthandwerkermarkt, Lesungen, Vorträge und Führungen, so zu den Themen Gradierwerke und zur Geschichte der Salzgewinnung in Bad Sülze oder Alter und neuer Kurpark.

Die kulinarische Betreuung wird wieder von den Frauen des DRK, der Freiwilligen Feuerwehr und vielen anderen Helfern vorbereitet. Sie werden mit Bier vom Fass, Kaffee und hausgemachtem Kuchen, Eis und Erbseneintopf dafür sorgen, dass niemand hungrig oder durstig nach Hause gehen muss. Ein Abstecher zum Dahlienfest nach Bad Sülze lohnt sich also!

Von Harry Lembke