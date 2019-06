Stralsund

Personal-Pleite für Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU): Die Bürgerschaft hat sich am Donnerstag mit Ausnahme der CDU-Fraktion gegen die Beförderung einer engen OB-Mitarbeiterin zur neuen Gleichstellungsbeauftragten in der Stadtverwaltung ausgesprochen.

Auf Antrag der Grünen- sowie der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft muss die Stelle nun öffentlich ausgeschrieben werden. „Eine Gleichstellungsbeauftragte ist innerhalb der Verwaltung weisungsungebunden. Das ist eine sehr herausgehobene Position“, sagte die Grünen-Stadtvertreterin und Bundestagsabgeordnete Claudia Müller. Im vorliegenden Fall solle die Stelle aber im OB-Büro angesiedelt werden. „Wir sehen hier einen möglichen Interessenkonflikt, weil die Frage aufkommt, ob diese Weisungsungebundenheit in dieser Form gewährleistet ist.“ Müller mahnte zudem eine externe Ausschreibung an, um Menschen von außen die Möglichkeit zu geben, die Stadtverwaltung mit ihrer Kompetenz zu bereichern. Dies sei angesichts des Personalsituation geboten.

Benjamin Fischer