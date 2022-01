Die Bäckerei Krämer in Stralsund ist noch vom alten Fach: Alle Brötchen, Kuchen und Brote werden in der eigenen Backstube gebacken. Dennoch will Martin Krämer das Familienunternehmen für die Zukunft fit machen. So ist bereits ein Unverpacktladen entstanden. Welche Pläne der junge Chef außerdem verfolgt, lesen Sie hier.