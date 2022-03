Bäume müssen für Baugebiet fallen: Stralsunderin empört über Rodung

Stralsund

Ein Bagger greift Äste, Gestrüpp und was von den Baumfällungen noch übrig ist. Er tuckert über die beräumte Fläche zwischen Friedrich-Wolf-Straße und Rosa-Luxemburg-Sporthalle, häuft das Gehölz am Rande des nun kahlen Geländes im Stralsunder Norden auf. Ein neues Wohngebiet soll hier am Rande der Plattenbau-Gegend entstehen, 20 Eigenheime für 60 bis 70 Einwohner.

Die Rodung macht Anwohnerin Sylvia Herfurth wütend. In einem Schreiben an die OZ wählt sie drastische Worte: „Was im brasilianischen Regenwald im großen Stil passiert, geschieht direkt vor unserer Haustür im kleinen Stil.“ Denn auf dem rund eineinhalb Hektar große Areal in Knieper West I seien „herzlos und brachial Gehölze vernichtet“ worden – „stattliche Bäume, Ahorn, Birke und Kiefer, die bisher eine kleine Naturoase bildeten und vielen Tieren einen Lebensraum boten“. Dies sei „leider kein erfundener Krimi, sondern die nackte Wirklichkeit, wie bei uns in Stralsund, auf Rügen und Umgebung im Zeitalter des Klimawandels mit kostbarer Natur umgegangen wird“.

„Herzlos und brachial Gehölze vernichtet“: Die Anwohnerin hat die Fällungen dokumentiert. Quelle: Sylvia Herfurth

„Im schlimmsten Fall Steingärten“

Doch Bäume hätten keine Stimme, somit auch kein Mitspracherecht. „Wenn die Profitgier spricht, müssen sie das Feld für ein paar Häuser und im schlimmsten Fall für deren Steingärten räumen“, schimpft sie. „Warum konnte dieses Refugium für Mensch und Tier nicht als Naherholungsfläche zur Aufwertung des umliegenden Plattenbauwohngebietes und als Begegnungsstätte für Alt und Jung bestehen bleiben?“

Die Frage haben wir an Stadtsprecher Peter Koslik weitergeleitet. Für die Antwort holt er etwas weiter aus: „Bei dem Gelände handelt es sich um einen ehemaligen Schulstandort, also eine bereits früher einmal bebaute Fläche. Der Rückbau erfolgte seinerzeit als Vorbereitung einer neuen baulichen Nutzung.“ Für die Fläche gibt es einen B-Plan (Nummer 21), der von der Bürgerschaft im November abschließend beraten wurde und danach in Kraft trat. „Im Zuge der B-Plan-Aufstellung wurde auch der Artenschutz abgeprüft – Brutvogelkartierung durch einen qualifizierten Gutachter“, berichtet Koslik.

18 neue Bäume – straßenbegleitend

Das geplante Wohngebiet habe eine Größe von 0,9 Hektar, führt er aus. Das übrige Gelände werde als öffentliche Grünfläche gestaltet. „Hier werden auch nach Abschluss der Erschließung 18 neue Bäume gepflanzt, die dann als straßenbegleitende Reihe dem gesetzlichen Baumschutz unterliegen werden.“

Die Eigenheime sollen laut dem Stadtsprecher helfen, die Bevölkerungsstruktur in Knieper mehr zu durchmischen. „Dies dient auch dem Erhalt der sozialen Infrastruktur in dem Stadtteil mit hohem Altersdurchschnitt.“ Zudem will Stralsund weiter wachsen. Die Nachfrage nach Grundstücken und Eigenheimen ist groß. Berichtet die OZ über Pläne für ein neues Baugebiet, rufen am Tag der Veröffentlichung Interessenten in der Redaktion an und fragen, was sie tun müssen, um sich ein Grundstück zu sichern.

Bekommt Stralsund ein Arboretum?

Bleibt noch die Frage nach der Naherholungsfläche. Dafür stehe in unmittelbarer Nähe die Freifläche des Flughafens sowie der angrenzende Schulwald zur Verfügung, argumentiert Koslik. „Die Verwaltung treibt zudem zur Zeit eine Planung voran, nach der eine neue Parkanlage entlang der Kleingartenanlagen als Verbindung bis ins Grünhufer Bruch (nördlich Freienlande) aufgebaut werden soll.“

Der Schulwald mache laut Verwaltung einen „unaufgeräumten Eindruck“. Auch hier werden in Kürze weitere Bäume gefällt. Quelle: Kai Lachmann

Doch auch im neun Hektar großen Schulwald wird künftig die Motorsäge zu hören sein. In dem 1973 als Lern- und Spielort angelegten, 1,2 Kilometer langen Waldstück soll es „Auslichtungen“ geben. Stadtförster Thomas Struwe: „Vor 15 Jahren wurde in dem Bestand zuletzt gearbeitet, als vor allem Eschenahorn gefällt wurde. Nachdem die Bäume hier jahrzehntelang mehr oder weniger ungestört wachsen konnten, ist es nun an der Zeit, diesen kostbaren Stralsunder Wald weiterzuentwickeln.“

Der Wald sei in einer Phase, in der die Weichen für die nächsten Jahrzehnte gestellt werden müssen. So mache sich insbesondere der Bergahorn breit, dränge damit andere Baumarten zurück. „Vielleicht gelingt es auch“, so Struwes langfristiger Wunsch, „die ursprüngliche Idee, eine Art Arboretum in Stralsund zu schaffen, aufzugreifen und nach und nach viele verschiedene Baumarten der Welt zusammenzutragen.“ Der Boden und der Standort seien dafür „ideal“.

Von Kai Lachmann