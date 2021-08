Stralsund

Nicht nur im Stadtteil Grünhufe blieb am Montagmorgen so manche Dusche trocken und der Frühstückskaffee musste ausfallen. Nachdem bei Tiefbauarbeiten in der Lindenallee gegen 8 Uhr eine 200 Millimeter starke Wasserleitung von einem Bagger getroffen wurde, floss das Wasser in Strömen die Straße hinunter. Aus den Leitungen vieler Haushalte kam hingegen kein Tropfen mehr.

Neben den Stadtteilen Grünhufe und Viermorgen waren dann allerdings auch die Bereiche Knieper von Ausfällen oder aber nur geringem Wasserdruck betroffen. Der wurde auch aus umliegenden Ortschaften, wie Schmedshagen, Groß Kedingshagen oder Prohn gemeldet. „Die Einspeisung in Grünhufe wurde beschädigt“, bestätigt Mathias Blümel von der Regionalen Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund. „Zum Schutz des Systems wird automatisch die Pumpenleistung runtergefahren und geht in einen Notbetrieb über, weshalb dann auch in Knieper der Druck unter ein gewisses Niveau fällt“, erklärt der Abteilungsleiter Rohrnetz.

Da das Missgeschick nicht bei Arbeiten durch den Wasserversorger passierte, sondern durch ein Fremdunternehmen, welches in der Fußgängerzone mit Ausbesserungen und Erneuerungen beschäftigt ist, kann dann auch ein wenig Zeit vergehen, bis die REWA am Einsatzort eingreifen kann.

Ausfall für Schüler – Krankenhaus war ausreichend versorgt

Solch ein Ausfall der Wasserversorgung trifft dann neben privaten Haushalten mitunter auch größere Einrichtungen. So wurden beispielsweise die Schüler der Integrierten Gesamtschule Grünthal – die sich gleich gegenüber der Rohrbruchstelle befindet – nach dem ersten Unterrichtsblock darüber informiert, dass die Hygienebestimmungen ohne die Wasserversorgung nicht eingehalten werden können und die Schüler somit nach Hause geschickt werden müssen. „Auf den Toiletten war ja auch in der Spülung kein Druck mehr. Und das zur Zeit so wichtige Händewaschen wurde auch problematisch. Somit wurde uns nach der Hofpause mitgeteilt, dass der Unterricht für heute beendet ist“, berichtet ein Schüler.

Im Helios Klinikum waren die Auswirkungen ebenfalls zu spüren. Die Versorgung der Patienten im OP oder auf den Stationen war dadurch aber zu keiner Zeit gefährdet. „Ja, auch bei uns ist der Wasserdruck abhanden gekommen. Wir waren aber grundsätzlich versorgt“, beruhigt Klinikums-Sprecher Rico Gaube.

Gegen 10 Uhr am Vormittag waren dann die Schäden auch schon soweit wieder behoben, dass die Wasserversorgung wieder gewährleistet werden konnte. Die Reparatur soll soweit abgeschlossen sein, dass mit keinen weiteren Einschränkungen gerechnet werden muss. Sollten später doch noch Nachbesserungen nötig sein, würden in solch einem Fall die Anwohner jedoch auch rechtzeitig darüber informiert, um sich auf eine Einstellung der Wasserversorgung vorbereiten zu können.

Von Wenke Büssow-Krämer