Für die neue, 22 Millionen Euro teure Serviceanlage auf dem ehemaligen Stralsunder Güterbahnhof sucht die Deutsche Bahn noch Personal. Nach dem Probebetrieb soll schon pünktlich zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember der Startschuss fallen. Deshalb bereitet der Konzern jetzt Stellenausschreibungen vor, die dann auf Bahn.de zu finden sind.

Und das erwartet die Mitarbeiter

Hintergrund: Die Züge, die in Stralsund enden, werden hier auf zwei Gleisen mit kleinem Bahnsteig für die Mitarbeiter gereinigt und kontrolliert. Kleine Reparaturen werden sofort durchgeführt, so dass nicht funktionierende Kaffeemaschinen und Mikrowellen im Gastro-Bereich oder Probleme mit dem WC schnell abgearbeitet werden können und der Zug gut für die nächste Fahrt vorbereitet ist.

Außerdem sollen die Mitarbeiter Rangierfahrten selbst durchführen, also den Zug aufs „Behandlungsgleis“ fahren und zum Beispiel auch technische Kontrollen wie eine Bremsprüfung durchführen. Besetzt ist die Anlage 24 Stunden, sieben Tage die Woche.

Acht Arbeitsplätze kommen neu dazu

Geplant waren zwölf Arbeitsplätze in Stralsund. Die Bahn stockt das Personal jetzt noch mal um acht weitere Mitarbeiter auf, um eine höhere Wartungsqualität zu erreichen. „Gefragt sind handwerkliche Fähigkeiten. Das heißt, wir suchen Industriemechaniker, Elektroniker und Mechatroniker. Die neuen Mitarbeiter werden von uns natürlich noch geschult“, sagt Bahnsprecher Steffen Pfotenhauer.

Lydia Müller, Leiterin der Infrastruktur-Abteilung beim DB Fernverkehr, freut sich am Donnerstag im Gespräch mit der OZ, dass sie bereits einen Objektbetreuer einstellen konnte, ebenfalls eine bisher nicht geplante Stelle. Der Stralsunder Elektro-Ingenieur nimmt bereits zum Probebetrieb in den nächsten Tagen seine Arbeit auf.

Abfertigung unter freiem Himmel

Auf der 48 000 Quadratmeter großen Abfertigungsanlage unter freiem Himmel befinden sich nicht nur die Gleise, sondern auch eine Mini-Werkstatt und demnächst noch ein kleines Sozialgebäude. Die Lärmschutzwand steht bereits. Wie uns Bauleiter Uwe Hadlich auf der Baustelle erklärt, sind Gleise und Oberleitungen fertig, jetzt finden noch Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten statt, auch die Beleuchtung wird in den nächsten Tagen fertig.

„Wir liegen voll im Zeitplan. Es gab auch keine Komplikationen. Ein bisschen Sorge hatten wir, dass wir gefährliche Hinterlassenschaften vom Zweiten Weltkrieg finden. Das war zum Glück nicht der Fall.“ Man hätte nur andere Sachen gefunden – solche, die nur entsprechend entsorgt werden mussten.

Stralsund Bahn-Drehkreuz im Nordosten

„Wir sehen in der Region Stralsund-Rügen ein großes touristisches Potenzial, deshalb wollen wir diesen Standort fit machen für modernste Züge. Schon jetzt ist Stralsund ein wichtiges Drehkreuz für den Fernverkehr. In der Urlaubszeit fahren hier am Wochenende pro Tag 25 IC und ICE ein und aus“, erklärt Bahnsprecher Norbert Giersdorff vom Regionalbüro in Berlin.

Bereits im Sommer verkehrte zusätzlich an zwei Tagen des Wochenendes ein Zug, der die Reisenden aus Stuttgart, Würzburg und Berlin direkt bis nach Stralsund oder Binz bringt. Das lästige Umsteigen entfiel. Dafür mussten die Leute allerdings etwas längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Denn noch ist die Strecke von Berlin nach Stralsund nur für 120 Kilometer pro Stunde ausgebaut – statt der ICE-gewohnten 160 km/h vorwärts.

Von Ines Sommer