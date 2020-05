Balkonbrand in Stralsund: Wohnung im Frankendamm unbewohnbar

Stralsund

Die Stralsunder Feuerwehr hat am Sonnabendnachmittag einen Großbrand verhindert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte das Feuer vom brennenden Balkon aus bereits auf die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus im Frankendamm übergegriffen. Der entstandene Schaden wird auf 7500 Euro geschätzt, die Wohnung, die sich im ersten Obergeschoss befindet, ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Einsatzkräfte mussten sechs Personen evakuieren

Insgesamt befinden sich in dem Haus 12 Wohnungen. Vorsorglich wurden sechs Personen aus dem Gebäude evakuiert. Bei dem Brand wurde keine Person verletzt. Die Brandursache ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Drei Streifenwagen mit sechs Polizeibeamten waren im Einsatz. Weiterhin kamen 30 Brandschützer hinzu, davon gehörten zehn Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund an, weitere 20 der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund. Für den Löscheinsatz mussten sie den Frankendamm für den Autoverkehr weiträumig abgesperrt werden. Von 17 Uhr bis 18 Uhr mussten daher zahlreiche Pkw auf dem Weg in die Stralsunder Altstadt wieder umdrehen, die Stadtbusse steckten an der abgesperrten Verkehrsader fest.

Von kst