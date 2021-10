Bar „Vranco“: Hier wird in Stralsund bis 5 Uhr gefeiert

Stralsund

Wenn in den meisten Stralsunder Bars das Licht ausgeht, geht es in der Bar „Vranco“ erst richtig los. Mit ausgefallenen Cocktails, bunten Shots aus Kristallgläsern und einem speziellen Ambiente buhlen die Gastgeber Frank und Doris Drews dann um die Nachtschwärmer der Hansestadt. Und dies mit zunehmendem Erfolg. Nach knapp einem Jahr hat sich die Kellerbar unterhalb des alten Giebelhauses in der Frankenstraße 12 in der Szene rumgesprochen.

„Wir sammeln die Leute ein, wenn in Stralsund sonst nichts mehr los ist“, sagt Frank Drews, der nachts meistens hinter dem Tresen steht. Zuerst hätte die Jugend sich ein Bild gemacht, mittlerweile sei das Klientel jedoch bunt durchmischt – mit Politikern, Managern und eben anderen Gastronomen. „Das Klientel kann man sich ja nicht aussuchen. Wir sind offen für alle Gäste“, betont Drews, der Stammgäste am frühen Sonntagmorgen nach 5 Uhr auch mal nach Hause fährt.

Traum von eigener Bar erfüllt

Frank Drews (52) und Doris Drews (52) am Tresen der neuen Bar „Vranco“. Quelle: Kay Steinke

Der Start war holprig. Ursprünglich sollte die Bar im März 2020 eröffnen. Doch Corona hat der Familie einen Strich durch diese Kalkulation gemacht. Erst im Juni 2020 konnten sie öffnen. „Zum Glück waren wir nicht gleich darauf angewiesen“, sagt der 52-jährige Barbetreiber, der hauptberuflich unter der Woche auf Montage arbeitet.

„Shot-Roulette“ der Renner bei Kunden

Die Chefin am Zapfhahn ist Ehefrau Doris Drews. Auch die 52-jährige Stralsunderin ist eine Quereinsteigerin. Zuvor hat sie knapp 30 Jahre am Stralsunder Klinikum als Pflegerin gearbeitet. Das Paar hatte den Traum von der Selbstständigkeit schon lange, nun setzen sie diesen mit der eigenen Bar um.

Und das mit viel Liebe zum Detail. Beispielhaft dafür ist ein sogenanntes Shot-Rondell. Dieses spezielle Holz-Tablett wird mit neun Gläsern serviert. In jedem befindet sich ein anderer 5-Cl-Shot wie „Ice-Bon-Bon“, „Naschkatze“ oder „Höllenfeuer“. „Erst wird gedreht, dann muss der Shot getrunken werden, bei dem das Rad stehen bleibt“, erklärt Doris Drews.

Vor jedem Wochenende bereitet die 52-Jährige die Getränke vor. „Wir hätten uns auch früher selbstständig gemacht. Doch erst jetzt war die Zeit für uns günstig“, sagt Drews. Die Kinder seien groß und das eigene Haus abgezahlt. „Als in der Frankenstraße der alte Puff pleite ging, haben wir unsere Chance ergriffen“, schildert Frank Drews.

Zutritt nur ab 18 Jahre: Das ist der Grund

In dem alten Gebäude an der Frankenstraße 12 befindet sich die Bar "Vranco". Quelle: Kay Steinke

Wo früher im zwielichtigen Ambiente Freier ein und aus gingen, betreibt die Familie nun die Bar. Von Donnerstag bis Sonnabend empfangen die Drews ihre Gäste zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Auch wenn an der Eingangstür „Zutritt nur ab 18 Jahre“ steht – mit dem Rotlicht-Milieu hat „Vranco“ nichts mehr zu tun. „Bei uns darf man rauchen. Aus Jugendschutzgründen befindet sich dort das Schild. Aber ja, es wird oft verkannt. Dem Ort hängt das Rotlicht-Image noch an“, sagt Drews.

Bei Bedarf könne man auch sogar für „Rotlicht-Stimmung“ sorgen. Die aufwendige Lichttechnik in den Wänden und am Tresen macht dies möglich. Und auch zwei von drei Zimmern, die früher vom Nachtclub genutzt wurden, haben wieder eine Verwendung bekommen. „Daraus haben wir Ferienwohnungen gemacht“, sagt Doris Drews, die sich persönlich um Vermarktung und Vermietung kümmert.

Was noch vom Nachtclub übrig ist

Vom ehemaligen Nachtclub, der mal als „Rosenstock“ oder „Skarabäus“ firmierte, ist jedoch nichts mehr zu sehen. Im Frühjahr 2019 wurde er geschlossen. Zuvor hatten die Betreiber über Monate hinweg keine Miete gezahlt. Um aus dem verruchten Ort wieder eine Bar mit Wohlfühl-Faktor zu machen, musste Familie Drews viel Geld in die Hand nehmen. „Der Zustand war schockierend“, sagt Frank Drews. „Wir mussten fast alles rausreißen. Angefangen haben wir mit dem Teppich, von dem ein beißender Geruch ausging.“ Selbst die mächtigen Balken und Kanthölzer, die den Charme der heutigen Kellerbar ausmachen, waren besprüht. „Die mussten wir abschleifen“, sagt Drews.

Neben dem Geld wurde viel Eigenleistung investiert, von Familie, Freunden – und auch von der Vermieterin. „Sie hat mit uns sogar die alten Fliesen geschrubbt“, erzählt Drews. Diese seien das letzte Überbleibsel aus dem ehemaligen Nachtclub – jedenfalls auf dem Herren-WC. „Die sanitären Anlangen mussten wir auch komplett neu machen.“

Tom Drews (links, DJ Drewsue) und Hannes Sabiniarz helfen oft in der Bar aus. Wenn gefeiert werden soll, baut DJ Drewsue mitten in der Bar Plattenspieler und Mischpult auf. Quelle: Kay Steinke

Massiver Tresen empfängt die Gäste

Früher stand der Tresen in der Mitte des Raumes, heute steht er im Eingangsbereich. So wird der Gast gleich vom Bar-Team empfangen, wenn er die Treppe hinuntergegangen ist. Im Eingang werden auch Impfnachweise oder Corona-Tests kontrolliert. „Wir setzen auf 3G, wir wollen niemanden ausschließen“, sagt Doris Drews.

Während sie und ihr Mann am Tresen Bier zapfen oder Cocktails mixen, bedient Tochter Laura Drews (28) die Gäste am Tisch. „Wenn es so voll ist wie an den vergangenen Wochenenden schafft man das alleine nicht“, sagt Laura Drews, die hauptberuflich als Intensivpflegerin in Magdeburg arbeitet. „Ich finde es super, dass meine Eltern das mit der Bar machen. Da hilft jeder gern mit“, sagt sie.

Frankenstraße 12, ein Haus mit bewegender Geschichte Das Gebäude in der Frankenstraße 12, in der sich die Bar „Vranco“ befindet, hat eine bewegende Geschichte hinter sich. Das spätgotische Giebelhaus stammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Im Jahr 1706 gehörte es dem Brauer und Mälzer Johann Möller, dann mehrere Generationen der Familie Poppe. 1770 Gewürzhändler und Kaufleute, zuletzt ab 1832 Kaufmann Johann Friedrich Schulz 1860 wurde es von einem Tierarzt gekauft, Kreistierarzt Theodor Munkel ließ es umbauen und war bis 1907 nachweislich Eigentümer. Es gab mehrere Mietparteien im Haus, ab 1894 gab es auch einen Gemeinderaum der Apostolischen Gemeinde. Ab 1911 Buchbinderei und Papierhandlung Lilienthal, 1951 noch dessen Erben 1996 wurde nach der Wende eine zweijährige Sanierung beendet 1996 Eröffnung des Dancing Pubs „Cool Cats“ im Keller 2005 10-jähriges Geschäftsjubiläum von „Rubens Flair“ 2019 Zuletzt firmierte im Keller ein Nachtclub mit dem Namen „Skarabäus“ 2020 Bar „Vranco“ wird eröffnet. Der Name soll an einen Stralsunder Ratsherren mit dem Namen „Vranco“ aus dem 13. Jahrhundert erinnern, dieser ist auch Namensgeber der Frankenstraße.

Ähnlich sieht das Bruder Tom Drews (24). Als DJ Drewsue hat sich der Versicherungsfachmann in der Partyszene von MV schon einen Ruf erarbeitet. Wenn er am Wochenende nicht in Neukalen auflegt, sorgt er in der Bar „Vranco“ für Stimmung. Meist sorgt er dann für Hintergrund-Musik. „Wir hatten aber auch schon Tanzveranstaltungen“, sagt er. Doch davon gäbe es nur wenige. Hauptsächlich sei „Vranco“ ja eine Bar.

Von Kay Steinke