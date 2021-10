Stralsund

Das alte Gebäude in der Stralsunder Frankenstraße 12, in der sich die Bar „Vranco“ befindet, hat eine bewegende Geschichte hinter sich. Zwar ist der Zutritt in die neue Bar erst ab 18 Jahre, dennoch hat diese Beschränkung nichts mehr mit dem ehemaligen Rotlicht-Image der Immobile zu tun – wie ein Blick hinter die schwere Tür zeigt.

Wo früher im zwielichtigen Ambiente Freier ein- und ausgingen, betreibt die Familie Drews nun eine Szenebar. Von Donnerstag bis Sonnabend empfangen die Drews ihre Gäste zwischen 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Auch wenn an der Eingangstür „Zutritt nur ab 18 Jahre“ steht – mit dem Rotlicht-Milieus hat „Vranco“ nichts mehr zu tun.

"Zutritt erst ab 18 Jahre!" - Die Eingangstür der Bar "Vranco". Quelle: Kay Steinke

„Bei uns darf man rauchen. Aus Jugendschutz-Gründen befindet sich dort das Schild. Aber ja, es wird oft verkannt. Dem Ort hängt das Rotlicht-Image noch an“, sagt Frank Drews.

Im Keller gabs schon andere Bars

„Vranco“ ist dabei nicht die erste Bar in dem Keller. Zuvor gab es in der Frankenstraße 12 unter anderem den Dancing Pub „Cool Cats“, das „Rubens Flair“ oder den Nachtclub „Skarabäus“. Der Nachtclub „Skarabäus“ musste jedoch Anfang 2019 raus, weil die Betreiber seit Monaten keine Mieter mehr gezahlt hatten.

Die neuen Bar-Betreiber Frank und Doris Drews würdigen mit dem neuen Namen „Vranco“ nun die Geschichte der Hansestadt. Denn der Namensgeber der Frankenstraße war ein Ratsherr aus dem 13 Jahrhundert, der selbst „Vranco“ hieß – und einer Kaufmannsfamilie angehörte. Der Name taucht im ältesten Stadtbuch (1270–1310) auf. Die Herkunft des Namens wird auf eine alt- und mittelhochdeutsche Übersetzung des pomoranischen Namens „Woloini“ bzw. „Wolonje“, was auf deutsch „die Freien“ bedeutet, zurückgeführt.

Was über die Geschichte des Hauses noch bekannt ist

Das spätgotische Giebelhaus wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts errichtet. Es gehörte dem Brauer und Mälzer Johann Möller, danach mehrere Generationen der Familie Poppe. Anfang des 20. Jahrhunderts gehörte es dem Kreistierarzt Theodor Munkel, der es umbauen lies. Das Gebäude beherbergte auch nicht immer eine Bar. Ab 1894 gab es auch einen Gemeinderaum der Apostolischen Gemeinde und ab 1911 befand sich im Gebäude die Buchbinderei und Papierhandlung Lilienthal.

In dem alten Gebäude an der Frankenstraße befindet sich die Bar "Vranco". Quelle: Kay Steinke

Nach der Wende wurde es aufwendig saniert. Das Haus liegt im Kerngebiet des von der Unesco als Weltkulturerbe anerkannten Stadtgebietes des Kulturgutes „Historische Altstädte Stralsund und Wismar“. In die Liste der Baudenkmale in Stralsund aus dem Jahr 1997 ist es mit der Nummer 219 eingetragen. 1996 gab es im Keller den Dancing Pub „Cool Cats“. Später zog dort das Etablissement „Rubens Flair“ ein. Bis Anfang 2019 gab es dort den Nachtclub „Skarabäus“.

Von kst