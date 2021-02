Langendorf

„Wir treten die Flucht nach vorn an.“ So beschreibt Michael Verhage die Situation seines Unternehmens „Keksdieb“ aus Langendorf bei Stralsund. Der Tierfutterproduzent verkündet seine neuesten Pläne: Ab März werden er und seine Frau, zusätzlich zu den bereits etablierten Produkten, Barf für Hunde anbieten – also Futter auf Basis von Rohfleisch, Innereien und ergänzenden Zutaten wie Gemüse oder Öl. Ein wachsender Trend in der Hundeernährung.

Schon vor sechs Jahren haben sich die Verhages auf die Herstellung hochwertiger Leckerlis für Hunde spezialisiert, beliefern mittlerweile hunderte Fachhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Sortiment bauten sie kontinuierlich weiter aus – im vergangenen Jahr etwa um Leckerlis für Pferde in Lebensmittelqualität. Doch auch die „Keksdiebe“ wurden hart von der Corona-Pandemie getroffen.

Gegen die Krise: „Keksdieb“ will sich breiter aufstellen

Und das, obwohl Tierfuttergeschäfte als systemrelevant gelten und genau wie Supermärkte weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Michael Verhage hat dafür eine Erklärung: „Die Leute kaufen im Lockdown natürlich weiterhin Futter für ihre Tiere, aber nicht unbedingt hochwertige Leckerlis.“ Das empfinden einige möglicherweise als Luxus, auf den man in Zeiten der beruflichen Unsicherheit verzichten könne. Bei anderen fehle in Zeiten von Kurzarbeit schlicht das Geld. Ein Punkt, für den Verhage Verständnis hat: „Auch wir haben, als es im letzten Jahr mit dem Lockdown losging, für drei Monate Kurzarbeit machen müssen.“

Und er berichtet weiter: „Ab Mai ging es uns wieder gut und bis Jahresende haben wir den Verlust, den wir im Lockdown gemacht hatten, sogar wieder wettgemacht.“ Die Nachfrage sei so stark gewachsen, dass zudem zwei neue Mitarbeiter eingestellt werden konnten. Als sich im Dezember der nächste Lockdown ankündigte, setzten sich die Verhages zusammen und überlegten, wie sie sich für die Zukunft noch breiter aufstellen könnten. Gleich zwei Dinge führten zur zündenden Idee: konkrete Kundennachfragen und der Tipp eines Freundes.

Barffleisch bald aus Langendorf

„Wir werden auch von Touristen auf unser Futter angesprochen und viele barfen ihre Hunde“, erzählt Michael Verhage. „Ganz im Gegensatz zu Berlin oder unserer alten Heimat Nordrhein-Westfalen ist das Angebot in MV in diesem Bereich dünn.“ Ein Bekannter aus Greifswald, der in Berlin mehrere Zoofachgeschäfte betreibt und dort auch Barf an Kunden aus der alten Heimat verkauft, bestärkte die „Keksdiebe“. Er habe sogar angeboten, Starthilfe mit einer Gefriertruhe und Kontakten zu regionalen Kunden zu geben.

„Wir haben dann überlegt, dass wir unseren Werksverkauf ja schon lange ausweiten wollten. Also machen wir das jetzt.“ Nun werde im Lager und im Verkaufsraum technisch aufgerüstet und spätestens ab Mitte März geht es mit dem Verkauf los. Dann gibt es in Langendorf Barffleisch und nicht nur das: „Wir wollen es den Leuten leichter machen und auch fertige Menüs anbieten, inklusive Gemüse und weiteren Nahrungszusätzen wie Öle oder Pulver. Die muss man abends nur aus dem Froster nehmen und kann sie morgens so einfach wie Dosenfutter verfüttern.“

Hunde gesund ernähren

Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem blutigen Steak vom Fleischer und Barf? „Gar so groß ist der Unterschied gar nicht“, sagt Verhage. „Wenn im Schlachtbetrieb Rindergulasch gemacht wird, bleiben kleine Knochen, Knorpel und faserige Fleischstücke übrig. Auch Teile, die beim Kochen zäh bleiben würden oder nicht so schön aussehen. Dazu gibt es etwa den Blättermagen und Pansen. Das riecht stark, aber Hunde mögen das.“ All das werde als Barffleisch verwendet und enthalte viele wichtige Nährstoffe.

Das schätzen auch die eigenen Hunde, zwei spanische Bodegueros – eine eher kleine bis mittelgroße Rasse, die als sanftmütig, agil und kinderlieb gilt. Wer glaubt, dass nur große Hunde rohes Fleisch schätzen, liege falsch, sagt Verhage: „Gerade die kleinen Hunde oder hochgezüchtete Moderassen sollte man gesund ernähren.“ Und wer Maja und Chicco am Napf beobachtet, ist schnell davon überzeugt: Gesundes Futter kann auch lecker sein.

Von Juliane Schultz