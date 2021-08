Barth: Polizisten stoppen betrunkene Autofahrer

Barth

In der Nacht zum Sonntag stoppten Polizisten des Reviers Barth zwei Trunkenheitsfahrten. In Martensdorf ging ihnen ein Radfahrer ins Netz, in Barth ein Pkw-Fahrer.

In Schlangenlinien auf dem Gehweg unterwegs

Er fühlte sich wohl selbst nicht ganz sicher, der 36-jährige Radfahrer, der in der besagten Nacht gegen 1.20 Uhr in der Dorfstraße unterwegs war. Den Beamten fiel der Radfahrer bei einer Streifenfahrt auf, weil dieser in Schlangenlinien auf dem Gehweg fuhr.

Der naheliegende Verdacht, der Radfahrer könnte betrunken sein, wurde schließlich durch das Ergebnis eines Atemalkoholtests bestätigt. 1,9 Promille hatte der 36-Jährige demnach intus. Dies wiederum bescherte ihm dann noch eine Fahrt im Streifenwagen. Das Ziel: das Klinikum in Stralsund. Denn er hatte sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen.

Kollege Zufall deckt auf

Nicht mal dreieinhalb Stunden später, um 4.45 Uhr, war es Kollege Zufall, der eine weitere Trunkenheitsfahrt aufdeckte. In der Langen Straße in Barth stoppten die Polizisten einen Pkw der Marke VW, um dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Auf die standardmäßige Frage der Beamten an den 50-Jährigen, ob dieser vor Fahrtantritt Alkohol getrunken habe, gestand er ein, um 23 Uhr den zuvor letzten Schluck getrunken zu haben. Auch er pustete ins Atemalkoholmessgerät. Das Ergebnis: 0,54 Promille.

Er durfte die Beamten anschließend ins Revier in Barth begleiten, um sich dort einem gerichtsverwertbaren, beweisfesten Test zu unterziehen. Das Ergebnis fiel ähnlich jenem des Atemalkoholmessgerätes aus – 0,28 mg Alkohol pro Liter Blut, was in etwa 0,56 Promille entspricht.

Gegen den 50-Jährigen aus Barth wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diese Fahrt wird ihn wenigstens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot kosten. Hinzu kommen mindestens zwei Punkte in Flensburg.

Von Anja Krüger