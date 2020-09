Barth

Der Ostseeflughafen Stralsund-Barth meistert die Corona-Krise offenbar besser als erwartet. Während andere Regionalflughäfen wie Rostock/ Laage ums Überleben kämpfen und zusätzliche Zuschüsse benötigen oder wie der Flughafen Parchim geschlossen sind, benötige der Ostseeflughafen im Süden der Vinetastadt keinerlei zusätzliche Zuschüsse von seinen Gesellschaftern. Das erklärte Flughafenchef Jan Hufnagel in dieser Woche während der Sitzung des Wirtschaftsförderausschusses der Barther Stadtvertretung.

Das sah vor ein paar Monaten noch anders aus. „Wir sind wegen der Corona-Krise deutlich eingebrochen“, erinnert sich Hufnagel. Bundesweit seien in der Zeit 98 Prozent der Flugbewegungen weggefallen. Der Barther Flughafen war hier keine Ausnahme. Das änderte sich mit den Lockerungen der Corona-Vorschriften in Deutschland und weil in anderen Ländern Flughäfen noch geschlossen sind.

10 000 Flugbewegungen

„Seit Juni werden wir überschwemmt“, sagt Jan Hufnagel. Unter anderem würden Urlauber an die Ostsee, anstatt beispielsweise nach Mallorca fliegen, weil dort der Flughafen geschlossen ist. „Finanziell und in Sachen Flugbewegungen haben wir deutlich aufgeholt.“ Tatsächlich sei abzusehen, dass die Zahl von rund 10 000 Flugbewegungen in diesem Jahr erreicht wird. Das ist in etwa der Wert der vergangenen, normalen Jahre. Als Flugbewegung wird jeder Start- und Landevorgang gezählt.

Mittlerweile laufe der Betrieb wieder nahezu wie gewohnt. Der Fallschirmsportverein nutzt den Flughafen, das Café läuft. Außerdem hat der Barther Flughafen eine neue Fluggesellschaft gewonnen. Die Ostseeflug GmbH, vormals in Laage beheimatet, startet mit ihren Rundflügen in der Region nun von Barth aus. „Wir sind froh, dass sie hier sind“, so Jan Hufnagel.

Gespräche mit Flugzeugwerft

Und der Barther Flughafen könnte noch mehr von den Problemen anderer Flugplätze profitieren. Hufnagel hofft, die Salomo Flugzeugservice GmbH, eine Flugzeugwerft, nach Barth locken zu können. Das Unternehmen repariert, wartet und prüft Flugzeuge, ist allerdings am Flughafen Parchim angesiedelt. „Eine Flugzeugwerft ist für einen Flughafen eine Goldgrube“, sagt Jan Hufnagel. Laut Volker Salomo, Geschäftsführer der Parchimer Flugzeugwerft, soll es demnächst Gespräche geben. Das Ergebnis sei jedoch noch völlig offen. Obwohl der Parchimer Flugplatz geschlossen ist, dürfen die Kunden Salomos per Sondergenehmigung die Flugzeugwerft anfliegen. Somit läuft das Geschäft nach wie vor.

Jan Hufnagel, Geschäftsführer des Ostseeflughafens Stralsund-Barth. Quelle: Anika Wenning

Dennoch ist nach wie vor klar, dass der reine Flugbetrieb für die Finanzierung nicht ausreicht. Dass dennoch keine Zuschüsse von den Gesellschaftern notwendig sind, liegt an den mittlerweile sechs Photovoltaikanlagen auf dem Flughafengelände. Die spülen genug Geld in die Kasse, um den Flughafenbetrieb zu finanzieren. „Die Solarparks retten uns. Ohne sie wären wir in den tiefroten Zahlen“, sagt der Flughafenchef.

Hoffen auf Gewerbeansiedlungen

Doch wie kann der Flughafen weiterentwickelt werden? Ein Linienbetrieb sei schwer möglich, zu teuer. „Das können wir nicht stemmen“, sagt Jan Hufnagel. Zoll, Gepäckabfertigung, Polizei, Fluglotse: All das müsste zusätzlich organisiert und bezahlt werden. Allerdings gebe es die Idee, die Passagiere der Flusskreuzfahrtschiffe über den Flughafen nach Barth zu bringen. Bislang fliegen die Kreuzfahrtgäste in der Regel nach Berlin, um dann mit dem Bus zum Fahrgastwechsel nach Barth zu reisen. Möglich sei laut Hufnagel, dass die Kreuzfahrer nach Barth fliegen.

Darüber hinaus sollen laut Friedrich-Carl Hellwig weitere Gespräche mit der Gemeinde Divitz-Spoldershagen geführt werden. Hintergrund ist, dass die Grenze zwischen Divitzer und Barther Gemeindegebiet über den Flugplatz läuft. Ein Großteil der Solarflächen beispielsweise liegt auf Barther Gebiet, das Empfangsgebäude dagegen auf Divitzer Gemeindegebiet.

Von Barther Seite aus besteht nach wie vor der Wunsch, Gewerbeflächen auf dem Gelände auszuweisen, gerne für „flugaffine Gewerke“ so Friedrich-Carl Hellwig. Hier hätte die Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Planungshoheit. Allerdings unterliegt das Flughafengelände an sich dem sogenannten Fachplanungsrecht, das heißt, dass das Land die Planungshoheit hat. Die möglichen Gewerbeflächen – denkbar östlich des Hauptgebäudes – müssten deshalb aus diesem Fachplanungsrecht herausgelöst werden. Dafür soll der sogenannte Flächennutzungsplan der Gemeinde Divitz-Spoldershagen überarbeitet werden. „Gewerbeansiedlungen am Flughafen sind sinnvoll. Das Gelände ist abgelegen. Da wird niemand gestört“, sagt Christian Haß, Bürgermeister der Gemeinde Divitz-Spoldershagen.

Allerdings laufe das F-Plan-Verfahren noch. Spruchreif sei demnach noch nichts. Zudem soll sich der Flughafen an den Kosten des Verfahrens beteiligen. Darüber sollen laut Jan Hufnagel die Gesellschafter – also die Städte Barth und Stralsund sowie der Landkreis Vorpommern-Rügen – im November befinden.

Von Robert Niemeyer