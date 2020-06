Basilika in Starkow bekommt einen Dachreiter mit Utkiek

Starkow

Das wird ein toller Blick ins vorpommersche Land: Die Starkower Kirche soll im Zuge der Sanierung nicht nur von innen auf Vordermann gebracht werden, sondern die Basilika bekommt auch einen Dachreiter mit Utkiek. Und damit gibt es in zwölf Metern Höhe einen Rundblick auf Garten und Schreiadler-Heimat, auf Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft im Norden und Nordvorpommersche Waldlandschaft im Westen. Aber auch Stralsund und Rügenbrücke im Ost-Ausguck oder Franzburg in südlicher Richtung können bei guter Sicht ausgemacht werden.

Die grundhafte Erneuerung der Kirche, die auf Backstein- und Gartenroute und zudem im Landschaftsschutzgebiet Barthe liegt und damit ein touristisches Highlight ist, lässt sich der Bund 480 000 Euro kosten, gerade erst festgehalten in einem Denkmalschutz-Sonderprogramm (die OZ berichtete), das insgesamt rund 900 000 Euro in den Nordosten brachte.

Seit 2013 für Förderung gekämpft

Die Basilika wurde im 13. Jahrhundert gebaut. 1250 entstand das Langhaus, um 1300 kam der Chor dazu. Quelle: Ines Sommer

Doch das Geld hätte niemals gereicht. Deshalb wurden die Fühler in alle Richtungen ausgestreckt. Landes-Tourismus-Minister Harry Glawe hatte sich schon vor Jahren vom Starkower Engagement begeistert gezeigt. Stück für Stück tastete sich der dort tätige Verein „Backstein – Geist und Garten“ an eine Förderung heran. Von 2013 bis 2016 gab es nur Schriftverkehr, 2016 kam die Zusagen übergeben wurde der Bescheid 2018. Seitdem laufen die Vorbereitungen für das Bauprojekt.

Doch das Warten hat sich gelohnt: 1,2 Millionen Euro wurden bewilligt, um die touristische Infrastruktur zu stärken. „Ganz wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Velgast, denn nur die kommt als Fördermittelempfänger in Frage. Aber natürlich ist auch die Kirchengemeinde als Eigentümer ein wichtiger Partner. Nur gemeinsam ist sowas zu stemmen“, so Gerd Albrecht, nicht nur Vize-Chef des Vereins, sondern quasi als Ur-Starkower auf Lebenszeit mit dem Bauwerk verbunden.

Zuerst soll Kirche saniert werden

Die Feuchtigkeit macht dem Kircheninneren zu schaffen. Quelle: Ines Sommer

Einerseits soll für das Geld also die Kirche saniert werden. Eine Kirche, die sich sowohl auf in die Route der Backstein einfügt, aber auch sehr gut in den vorpommerschen Gartenpfad passt. „Nach der Wende wurde schon das Dach saniert, das ist dicht. Aber im Inneren ist seit 1830 nichts passiert. Wir müssen das Schiff sanieren, dringend Risse und andere Schäden in den Wänden beseitigen. Außerdem muss unbedingt die schädigende Feuchtigkeit hier raus“, sagt Dr. Albrecht, der hauptberuflich in Barth das Vineta-Museum leitet.

St. Jürgen war erste unter Schinkel sanierte Kirche Die Kirche entstand im 13. Jahrhundert. Das älteste Bauteil ist das dreischiffige und mit drei Jochen angelegte Langhaus, das um 1250 gebaut wurde. Später wurden die Arkaden zugemauert. Das Besondere an der Nordwand: Die Wandmalerei einer Christopherus-Darstellung, die 2008 freigelegt und konserviert wurde. Um 1300 wurde der polygonale Chor mit fünfseitigen Schluss und großen spitzbogigen Fenstern angebaut. Der Chorraum zeigt Merkmale der frühgotischen Stils und deutet in seiner Leichtigkeit auf französischen Einfluss Die außergewöhnlich große Orgel wurde um 1860 vom Stralsunder Orgelbauer Friedrich Albert Mehmel gefertigt. Das Instrument hat 17 Register auf zwei Manualen und Pedal und besitzt einen originalen Goldauftrag des Barther Malers Douzette. Seit etwa 1970 nicht mehr spielbar, wurde sie für 140 000 Euro, darunter EU-Mittel, von 2004 bis 2009 restauriert. Am 2. Mai 2010 fand mit einem Konzert die offizielle Einweihung statt. Der berühmte preußische Baumeister und Architekt Karl Friedrich Schinkel war in den 1820er-Jahren wahrscheinlich selbst in Starkow. Nach der Begutachtung stand jedenfalls fest: Die Kirche darf nicht abgerissen werden. Und deshalb war Starkow die erste Kirche in Neu-Vorpommern, die von der Schinkelschen Bauschule restauriert wurde – vom Dach bis zu einem wunderschönen Westfenster. Friedrich Wilhelm III. gab 1500 Taler für das Projekt. Das Geld reichte aber nicht mehr für einen Turm. Um 1860 wurde das wertvolle Bleiglas aus dem Fenster übrigens rausgenommen und das Fenster zugemauert. Der damalige Patronatsherr wollte unbedingt eine Orgel einbauen und machte sich nciht die Mühe, eine andere Lösung zu finden. iso

Los geht es jetzt mit der Sanierung des Seitenschiffs und dem Bau eines Dachreiters. „Die Ausschreibungen sind raus, wir warten jetzt bei der Stahlkonstruktion für den Dachreiter nur noch auf den letzten Stempel des Statikers, alle anderen Genehmigungen liegen vor“, so Gerd Albrecht. Der zwölf Meter hohe und begehbare Turm soll noch 2020 fertig werden.

Phase 2: Ausbau zu Konzert- und Kulturkirche

Land in Sicht –heißt ein Teil der Ausstellung. Und tatsächlich hat man vom Turm-Ausguck das Land vor Augen. Quelle: Ines Sommer

Doch die Kirche ist einfach zu groß, um dort nur Gottesdienst zu feiern, sie ist Kulturtreffpunkt, eignet sich bestens für größere Veranstaltungen, als Kultur- und Konzertkirche bietet sich Urlaubern und Küstenbewohnern viele Höhepunkte, und das könnte nach der Sanierung entsprechend ausgebaut werden, so dass statt bisher 90 auch mal 200 Gäste kommen und Musik und Vorträgen lauschen können. Die Seitenschiffe, die über 40 Jahre ungenutzt blieben, sollen aus dem Dornröschenschlaf erwachen und in die Nutzung mit einbezogen werden.

Und noch einen guten Einfall hatte die Starkower Ideenschmiede: Das Naturschutzprojekt „chance.natur“ kann hier hervorragend integriert werden. Die Heimat des Pommeradlers ist eng verbunden mit Starkow und Umgebung. Und deshalb soll es im Südschiff und im Turm verschiedene Ausstellungs- und Informationsmöglichkeiten geben, die Kultur, Kunst, Denkmalschutz und Naturschutz miteinander verbinden. Vernetzung der Angebot ist das Gebot der Stunde.

Fließender Übergang zu verschiedenen Ausstellungen

So sieht das Dachgeschoss im Moment aus, es soll nun ausgebaut werden. Quelle: Ines Sommer

„Im Seitenschiff könnten wir uns eine Ausstellung zur Geschichte der Starkower Kirche vorstellen, auch Künstler können hier ihre Arbeiten zeigen“, sagt Gerd Albrecht. In der oberen Etage geht es um Gartenlandschaft und Schreiadler. Ganz oben ist dann der Ausguck unter dem Motto ,Land in Sicht’ für Besucher zu erklimmen. Dabei ist keinesfalls Massentourismus geplant. „Per Ampel wird geregelt, dass nicht zu viele Leute, nämlich nur sieben, den Turm besteigen“, so der 56-Jährige bei einem Rundgang mit der OZ.

Die Ausstellungen, die fließend ineinander übergehen und geschickt die verschiedenen Themenbereiche verbinden soll, wird erst im zweiten Schritt, als nicht vor 2021 in Angriff genommen. Dabei wird es eine starke inhaltliche Zusammenarbeit mit dem Projektteam von „chance.natur“ geben, so der Plan. Und wer die Backstein-Vereinsmitglieder, aber auch die Macher des Naturschutzprojektes kennt, weiß, dass die nicht locker lassen...

Von Ines Sommer