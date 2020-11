Bauarbeiten: Jungfernstieg in Stralsund wird halbseitig gesperrt

In der kommenden Woche rücken Bauarbeiter im Jungfernstieg in Stralsund an. Die Arbeiten führen zu Verkehrseinschränkungen.

So eine Absperrung wird am kommenden Montag im Jungfernstieg in Stralsund stehen, die Straße für fünf Tage halbseitig in Fahrtrichtung Friedrich-Engels-Straße gesperrt. Quelle: Jürgen Lenz