Rügen

Die Nachricht über die Sperrung der Rügenbrücke im Juni und September löste auf der Insel Kritik aus. Vom 7. bis 18. Juni sowie 20. September bis 1. Oktober werden die Straße und die Brücke als wichtigste Zufahrt nach Rügen gesperrt, weil unter anderem Reinigungsarbeiten an den Entwässerungsbauwerken vorgenommen und alte Kameras ausgetauscht werden. „Reine Schikane“, sagen viele Rüganer. Nun meldet sich Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes, zu Wort und erklärt die Wichtigkeit der anstehenden Arbeiten.

Die Arbeiten würden garantiert nicht gemacht, um jemanden zu ärgern oder das Geschäft der Touristiker zu verderben, sagt er. „Wir wissen, dass wir ein Tourismusland sind. Wir wollen den Tourismus möglich machen, aber wir wollen ihn auch langfristig möglich machen. Dazu muss die Infrastruktur in Ordnung sein. Dann muss man auch mal hinnehmen, dass es Einschränkungen gibt“, so Sendrowski.

Die Rügenbrücke ist knapp 14 Jahre in Betrieb. Nun müsse neben den regelmäßig in jedem Jahr anstehenden Unterhaltungsmaßnahmen die Verkehrsteuerungsanlage, also die Technik an den sogenannten Verkehrszeichenbrücken, ausgetauscht werden.

Arbeiter warten Brückenöffnung ab

Zwei Phasen sind für diesen Austausch vorgesehen. „Zum einen haben wir das Juni-Fenster. Dieser Zeitraum gilt als Vorbereitung. Geklärt wird unter anderem, welche die geeignetste Montageart für die neue Verkehrssteuerungsanlage sein wird“, sagt Michael Friedrich, Sprecher beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV.

Wichtig dabei für Autofahrer: Die Arbeiten an der Anlage können nur bei ausreichend Tageslicht durchgeführt werden und sind im Bauablauf so getaktet, dass die Brücke tagsüber erst nach der morgendlichen Brückenöffnung der benachbarten Ziegelgrabenbrücke (Rügendamm) und dem Berufsverkehr gesperrt werden muss. Und je nach Verlauf der Arbeiten ist die Rügenbrücke vor der nachmittäglichen Brückenöffnung wieder für den Verkehr freigegeben. Also soll die Brücke von circa 15.20 bis 8.40 Uhr befahrbar sein.

Eine Fahrspur je Richtung

„Wir wollen vor dem nachmittäglichen Brückenzug um 15.20 Uhr fertig sein, damit wir auf der Ziegelgrabenbrücke keinen zusätzlichen Stau produzieren. Allerdings werden wir den Hammer nicht fallen lassen, wenn sprichwörtlich der Nagel noch nicht ganz drin ist“, sagt Ralf Sendrowski und bittet um Verständnis. Autofahrer müssen eventuell damit rechnen, dass die Sperrung auf der Brücke doch noch über den nachmittäglichen Brückenzug hinweggeht. Im Juni würde dies aber an maximal drei Tagen der Fall sein.

Nämlich dann, wenn voll gesperrt sein wird. „Das bedeutet aber nicht, dass wir nur an drei Tagen arbeiten, sondern wir arbeiten im gesamten Zeitraum auf der Brücke. Dann aber nur halbseitig. Wir haben die Möglichkeit, eine Fahrspur je Fahrtrichtung zur Verfügung zu stellen“, so der Straßenbauamtsleiter. Der Verkehr wird während der Sperrung über den Rügendamm und die L 296, die parallel zur B 96n verläuft, geführt. Es wird laut Pressesprecher nur an Werktagen und nicht an den Wochenenden gearbeitet. Freitags wird es keine Vollsperrung geben.

Zusätzliche Arbeiten entlang der B 96n

Der Austausch der Technik soll zwischen dem 20. September und 1. Oktober an zehn Tagen (jeweils montags bis donnerstags zwischen 8.40 und 15.20 Uhr) unter Vollsperrung der Rügenbrücke erfolgen. Warum wird die Kameratechnik, wie von einigen Insulanern gefordert, nicht in einer Zeit ausgetauscht, in der weniger Verkehr auf der Insel herrscht, etwa im Mai oder im November. „Das hat ganz klar mit dem Wetter zu tun. Es muss mit Hebebühnentechnik gearbeitet werden. Wenn wir die Arbeiten in den November verlegen, laufen wir Gefahr, dass wir eine Sturmphase erwischen. Dann können Arbeiten wie diese nicht mehr ausgeführt werden“, sagt Michael Friedrich.

In diesem Zeitraum sollen laut Michael Friedrich zudem weitere Unterhaltungsmaßnahmen an der B 96n bis Bergen stattfinden. Hierfür soll nach derzeitigem Stand sichergestellt sein, dass ein Fahrstreifen der Bundesstraße für eine Fahrtrichtung offenbleibt, die andere Fahrtrichtung werde über die parallel verlaufende Landesstraße geführt. Dies soll jeweils nur abschnittsweise und nach Notwendigkeit erfolgen.

„In beiden Phasen haben wir zusätzliche Maßnahmen an Brücke und Strecke vorgesehen. Diese notwendigen Arbeiten wollen wir gebündelt umsetzten, damit wir im Jahresverlauf keine weiteren Einschränkungen beziehungsweise Sperrungen vornehmen müssen“, so der Sprecher. Dazu gehört unter anderem eine Höhenrettungsübung der Berufsfeuerwehr Rostock am Pylon der Brücke. Weiterhin werden Fugen der Betonstraße zwischen Rambin und Samtens sowie die Brücke in Samtens saniert. Ebenso sollen laut Ralf Sendrowski Unfallschäden, zum Beispiel eine Brandstelle beseitigt, Schutzplanken repariert und Graffitis beseitigt werden.

Von Mathias Otto