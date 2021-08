Stralsund

Der Umbau der Hafeninsel kommt nun endlich in Gang. Ein Bohrer treibt Löcher in den Boden an der Wasserkante vor dem Ozeaneum. Das macht zwar Lärm, aber die Touristen, die sich dort tummeln, und die Gäste in den Restaurants ertragen es mit stoischer Gelassenheit. Manch einer macht sogar Fotos davon. In der kommenden Zeit wird es noch lauter: Ab September sollen die Rammarbeiten beginnen, die weithin hörbar sein werden.

Der Umbau der Fläche soll in mehreren Abschnitten erfolgen und bis zum Frühling 2023 dauern – wenn es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt. Denn bevor in dieser Woche die Arbeiten begannen, geriet der Zeitplan bereits etwas durcheinander. Eigentlich sollten sich die Anwohner schon im Juli auf Arbeitslärm einstellen. Jetzt ist Mitte August und bis zum Ende der vergangenen Woche hieß es noch „still ruht die Ostsee“.

Der Grund: „Das Ergebnis der Ausschreibung für ein Los lag nicht im Kostenrahmen“, erklärt Stadtsprecher Peter Koslik. „Leistungen mussten erneut ausgeschrieben werden.“ Nun seien zumindest schon die Vergabe und vorbereitende Untersuchungen erfolgt. Der Zeitplan verzögere sich deshalb um etwa sechs Wochen. Die Kosten würden sich aber nicht erhöhen. Insgesamt sind für das Vorhaben 14 Millionen Euro veranschlagt. Die Stadt übernimmt 1,65 Millionen Euro, der Rest sind Fördermittel.

„Lebendiger Anziehungspunkt mit Erlebnis- und Aufenthaltscharakter“

Stralsund plant, den Hansekai und die abgezäunte Uferkante vor dem Ozeaneum zu sanieren. Terrassenstufen am Wasser, weitere Sitzgelegenheiten, schicke Pflastersteine, festgeschraubte Draisinen-Elemente auf den Schienen und einiges mehr sollen die Anmutung der ehemaligen Industriefläche erhalten, sie aber auch zu einem „lebendigen Anziehungspunkt mit Erlebnis- und Aufenthaltscharakter“ machen, wie Solveig Wieck von der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund (SES) es beschreibt. Die Fläche wird künftig für den Verkehr gesperrt. Dafür wäre in Zukunft viel Platz für Veranstaltungen mit maritimem Ambiente. Die Verantwortlichen bei der Stadt hoffen zudem, dass das ein oder andere sehenswerte Schiff hier den Anker wirft.

Nicht nur der Hansakai, auch die Ballastkiste und die Steinerne Fischbrücke, sozusagen die beiden in den Sund ragenden Arme der Hafeninsel, sollen umgestaltet werden: neue Spundwände, neuer Beton, Großsteinpflaster und in der Mitte Asphalt. Zudem sollen die Gaststätten für ihre Außenanlagen ein einheitliches Bild bekommen.

Die Arbeiten, vor allem der Abriss eines Teils der Kaikante vor dem Ozeaneum sowie das Rammen der Spundwände in den Boden, werden vermutlich nicht nur in der Hafengegend zu hören sein. Die Anwohner müssen sich etwa sechs Monate lang auf Belastungen einstellen.

„Am 1. September erfolgt der erste Rammschlag“, kündigt Stadtsprecher Koslik an. Rammarbeiten sind zwischen 7 und 18 Uhr möglich. Allerdings sollen diese höchstens drei Stunden pro Tag erfolgen. Einen kleinen Vorgeschmack gab es bereits. Kürzlich wurden Probe-Rammarbeiten für zwei Spundwand-Doppelbohlen mit Datenmessungen erledigt, um daraus Rückschlüsse für die tatsächlichen Bauarbeiten zu ziehen.

