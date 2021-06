Martensdorf/Karnin

Obwohl der Straßenbau auf der B 105 rechtzeitig zu Saisonbeginn abgeschlossen war, müssen Verkehrsteilnehmer, die zwischen Rostock und Stralsund unterwegs sind, mit Einschränkungen rechnen. Zwei Baustellen sorgen für Frust, denn die Fahrer von Auto, Laster und Motorrad wurden nicht vorgewarnt.

Wander-Baustelle nahe Karnin

So wandert einerseits eine Baustelle auf der Bundesstraße nahe Karnin Richtung Rostock. Mancher mag sich schon gewundert haben, dass hier pinkfarbene Markierungen auf die Straße gemalt wurden, man aber keine Asphaltmaschine sieht. „Global Connect steckt dahinter. Hier wird ein Kommunikationskabel verlegt. Besser gesagt, mit gesteuerten Bohrungen in die Erde gebracht. Die bauausführende Firma hat eine Sondergenehmigung, dass sie trotz Sommerferien weiter arbeiten darf“, berichtet uns Dirk Gorgs, Technik-Leiter in der Straßenmeisterei Martendsorf, in deren Zuständigkeit die B 105 in diesem Bereich fällt.

Möglich, dass es hier jemand sehr eilig hat, die Baumaßnahme noch vor dem 26. September zum Erfolg zu bringen. Fakt ist, dass hier tagsüber halbseitige Sperrungen erfolgen, der Verkehr wird per Ampel reguliert. Das läuft bei normalen Verkehrsströmen auch ganz gut.

Ortsdurchfahrt Niepars gesperrt

Gar nichts läuft auf der B 105 am Abzweig Martensdorf. Wer nach Niepars, Zansebuhr, Duvendiek oder Lassentin fahren will, muss seit einigen Tagen einen Riesenumweg in Kauf nehmen. Hier wird am Bahnübergang gearbeitet. „Das Streckengleis Stralsund – Rostock wird im Bereich des Bahnübergangs Martensdorf vom 18. bis 24. Juni umfangreich instand gesetzt. Das Gleis wird gerichtet und gestopft.

Gleichzeitig wird am Bahnübergang das Gleis ausgewechselt und erneuert und die Entwässerung entsprechend dem Regelwerk der DB Netz AG instand gesetzt“, heißt es aus der Presseabteilung der Bahn auf die Anfrage der OZ.

Bahnübergang wird instand gesetzt

Die Arbeiten werden von der DB Netz und unter Beteiligung externer Vertragspartner durchgeführt. Läuft alles nach Plan, soll die Straße nach Niepars ab 25. Juni wieder frei sein. Bis dahin wird der gesamte Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über Karnin, Flemendorf und Groß Kordshagen umgeleitet.

Abgeschlossen sind in der Zwischenzeit auch die letzten Fahrbahn-Markierungsarbeiten, die sich nach der zügig durchgeführten Asphaltierung leider hinzog – und für Tempo 70 auf der Strecke Martensdorf – Stralsund sorgte.

Von Ines Sommer