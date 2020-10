Ab Montag werden Geh- und Radweg der Hauptverkehrsader in Stralsund neu gestaltet. Dazu sind Sperrungen nötig. Es gibt auch Veränderungen für den Busverkehr.

Bauarbeiten in Stralsund: Auf dem Grünhufer Bogen wird’s eng

Bauarbeiten - Bauarbeiten in Stralsund: Auf dem Grünhufer Bogen wird’s eng

Bauarbeiten - Bauarbeiten in Stralsund: Auf dem Grünhufer Bogen wird’s eng