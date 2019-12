150 Landwirte aus dem Landkreis, darunter 50 von der Insel Rügen, haben sich am Mittwoch an einem bundesweiten Flashmob beteiligt und den Stralsunder Verkehr zum Teil zum Stehen gebracht.

Landwirte legen Verkehr in Stralsund lahm

