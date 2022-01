Baumbesetzung in Stralsund: Ein Mann harrt noch aus

Stralsund

Mehrere Aktivisten haben am Montagmittag die letzten Bäume des einstigen Andershofer Wäldchens besetzt. Sie stiegen in die Kronen einiger Nadelbäume an der Ostseite des Geländes und befestigten sich dort. Die Polizei kam zum Einsatz, nahm Personalien auf und blieb vor Ort. Laut Sprecher Mathias Müller werde nun in Abstimmung mit der Versammlungsbehörde geprüft, „welche Konsequenzen das Handeln dieser Personen nach sich ziehen wird“. Zudem hätten sie das Privatgrundstück unberechtigt betreten.

Die Fällarbeiten gingen während der Besetzung weiter. Die Bäume, in denen sich Menschen befanden, blieben zunächst stehen. Erst als die jeweilige Besetzung beendet war, fielen auch diese. Am Abend befand sich noch ein junger Mann in einem Baum und richtete sich offenbar darauf ein, dort weitere Stunden zu verbringen. Zwischenzeitlich wurde die Stralsunder Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit einer Drehleiter an. Laut Stadtsprecher Peter Koslik wurde dem Mann angeboten, in den Rettungskorb auf der Leiter überzusetzen. Das habe dieser klar abgelehnt. Die Feuerwehr habe ihn daraufhin auf die Risiken hingewiesen und fuhr wieder zurück.

Zuletzt hatten vier Protestierende am Donnerstag Kritik an den Fällungen geübt und sich mit einem Transparent auf das Waldgrundstück begeben, auf dem gerade ein Harvester junge Birken fällte. Die Polizei unterband die Aktion nach wenigen Minuten, nahm die Personalien auf, sprach Platzverweise bis Freitagabend aus und stellte das Klettergeschirr der Protestler sicher. Vorgesehen war, die Fällungen bis zum Ende der Woche abzuschließen. Einige größere Bäume waren aber noch am Montag an der Reihe.

Dieses Zeitfenster nutzten die Protestler für ihre Aktion, mit der sie sich nicht nur gegen die Rodung des Waldes aussprechen, sondern auch einen „Freispruch für Hennig“ fordern. Henning J. aus Greifswald, Mitglied bei „Extinction Rebellion“, steht seit Montag in Lübeck vor Gericht. Er hatte zusammen mit anderen aus der Gruppe im August 2020 auf dem Rollfeld gegen klimaschädliche Kurzstreckenflüge protestiert. Ihm wird laut dem dortigen Oberstaatsanwalt vorgeworfen, „seine mit Klebstoff bestrichenen Hände gegen den Rumpf des Flugzeugs gepresst zu haben, um den geplanten Abflug zu hindern sowie den Ablauf des Flughafenbetriebs zu stören“. Der 22-Jährige muss sich nun wegen Nötigung verantworten.

Debatte geht weit über den Wald hinaus

Der Konflikt um das Andershofer Wäldchen geht also weit über den eigentlichen Wald hinaus, von dem nun kaum noch etwas steht. Die Debatte um den wilden Bewuchs der Fläche reicht Jahre zurück. Investor Fred Muhsal will auf dem Grundstück einen Supermarkt und Wohnhäuser errichten. Das Forstamt Schuenhagen klassifizierte das Waldstück zunächst als Küstenschutzwald, was die Pläne zunichtegemacht hätte. Das Landesforstamt kassierte die Einschätzung später. Die Grünen in Stralsund vermuteten, dass dies auf Intervention von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) geschah, der damit Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) einen Gefallen getan haben soll. Beide Genannten wiesen dies scharf zurück.

Von Kai Lachmann