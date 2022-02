Altenpleen

Hunderte Einsätze haben die Feuerwehrleute und technischen Hilfskräfte in den letzten Tagen hinter sich gebracht. Oft jagte ein Notruf den nächsten. Und manchmal mussten sie besonders vorsichtig sein, um nicht selbst zu Schaden zu kommen.

Einsatz auf der Kreisstraße

So wie auf der Kreisstraße 11 am Sonnabend. Dort war in dem kleinen Wäldchen zwischen Altenpleen und Preetz in Höhe der Abfahrt Oldendorf Großeinsatz angesagt. Und für den hatten die Altenpleener Feuerwehrleute den Hut auf. Wir hatten versehentlich die Preetzer Wehr benannt, die natürlich wie das THW fleißig mitgeholfen hat.

Altenpleen mit zwölf Leuten ausgerückt

Mit zwölf Kameraden waren die Altenpleener nonstop unterwegs. Am Amtsgebäude mussten zwei Bäume weggeräumt werden, in Buschenhagen waren es sogar acht. Doch der größte Einsatz war schon der auf der Kreisstraße. „Als wir die ersten Bäume beräumt hatten, fielen weitere um. Das war zu gefährlich“, sagt Matthias Lübke. Der Wehrleiter rief die Polizei dazu, so wurde die Straße gesperrt. Erst mit Nachlassen des Sturmes gegen 13.30 Uhr wurde der Rest weggenommen, so dass die Straße ab 14.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Allen Freiwilligen Feuerwehren und THWlern, auch denen, die nicht extra erwähnt wurden, sei an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön übermittelt. Ohne sie sind solche Unwetterfolgen nicht in den Griff zu bekommen.

