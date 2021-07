Stralsund

„Guck mal“, sagt die 5-jährige Isa und hebt eine rostige Metallstange am Deviner Strand hoch. Es ist nicht das einzige gefährliche Fundstück, das das Mädchen an diesem Tag aus dem Sand fischt – während sich neben Bagger und Siebmaschine Badegäste tummeln.

Die Hansestadt Stralsund hat in der Urlaubsregion Vorpommern-Rügen nur wenig Strandfläche. Einer der schönsten Abschnitte wurde zuletzt jedoch verschandelt. In Devin sieht es so aus, als hätte jemand seinen Bauschutt von der Insel Rügen runter geschafft – und im Stralsunder Stadtteil Devin abgeladen.

Vor zwei Wochen rollten die ersten Lkw, Bagger und Radlader an. Hunderte Tonnen Sand wurden mithilfe der Tiefbau-Firma Bornhöft verteilt. Geliefert wurde er von einer Großbaustelle der Primus Immobilien AG im Ostseebad Sellin. Dort laufen derzeit umfangreiche Bauarbeiten: Das alte Kurhaus wird abgerissen, ein neues Hotel wird gebaut. Der Aushub landete jetzt in Devin. Die Pressestelle der Hansestadt sprach von notwendigen Unterhaltsarbeiten. Der Deviner Strand sollte wieder breiter und schöner werden. Doch als sämtliches schweres Baugerät abgezogen war, wurde nicht nur Sand hinterlassen.

Anwohner halten Bauschutt in den Händen, der am Strand von Devin hinterlassen wurde. Quelle: Pascal Bauser

„Die haben den alten Sand zur Seite geschoben und das angefahrene Zeug drauf gekippt. Da ist überall Bauschutt drin – Dachpappe, Bewehrungsstäbe, Styropor, Betonstücke, Noppenbahnen und Ziegel. Das meiste liegt unter einer 20-30 Zentimeter hohen Schicht des alten Sandes“, so Thomas Kuchenbecker, ein 43-jähriger Anwohner, der das Geschehen aus nächster Nähe mitbekam. Er hat sich mit mehr als 50 weiteren Bürgern zusammengetan, um die Strandarbeiten zu stoppen.

„Was machen Fliesen am Strand?“

Zwar habe die Firma Bornhöft umgehend eine Siebanlage aufgebaut, aber diese sei nicht von Anfang an in Betrieb gewesen. Deshalb wisse niemand genau, wie viel Sand ungefiltert sei. Zudem habe die Maschine auch offensichtlich nicht alles aussortieren können. „Das war mitten auf der Badefläche“, sagt Thomas Kuchenbecker und zeigt auf eine Ansammlung aus Metallstangen, Rohren und Bauschutt.

Bei einer Begehung sind schnell Dutzende Anwohner versammelt. Sie sind aufgebracht. Verweisen auf weitere Stellen am Strand: Ziegelsteine, Tonscherben, Betonbrocken, Plastik. Zum Teil auch im Wasser. Angespülte Styroporkügelchen, die auch zum Vorschein kommen, wenn man ein Stück gräbt. Kuchenbecker entdeckt ein scharfkantiges Metallstück. Es ragt mitten aus dem Sand heraus.

Kinder fanden beim Burgenbauen scharfe Eisenteile

Isa (5) fand eine rostige Metallstange nach Arbeiten am Strand von Devin. Quelle: Pascal Bauser

Eine anwesende Mutter ist bei dem Fund schockiert: „Es muss schnell gehandelt werden. Wenn sowas da rausguckt und das Kind unglücklich fällt, dann habe ich kein Kind mehr.“ Doch der hinterlassene Zustand des Strandes ist nicht das Einzige, was Frust und Ärger bei den Anwohnern hervorruft, sondern auch die Art und Weise, wie die Arbeiten vonstatten gingen.

„Wir wurden nicht gefragt oder auch nur über die Aufschüttung informiert. Niemand wusste, was hier los ist“, so Ulrich Langer, der ebenfalls in Devin wohnt – und bereits von einem „Stralsunder Umweltskandal“ spricht. So seien Lkw unangekündigt während der Badesaison erschienen und haben riesige Haufen abgeladen, die bis ins Wasser reichten. Nichts sei abgesperrt gewesen und keine Schilder seien aufgestellt worden.

„Das Ganze ist ein Unding“

Thomas Kuchenbecker (43) mit Bauschutt, der im Sand hinterlassen wurde Quelle: Pascal Bauser

„Kinder haben Bauschuttteile beim Spielen in den ungesicherten Sandhügeln gefunden. Außerdem sind die schweren Maschinen einfach zwischen den Strandbesuchern hindurchgefahren“, sagt Ulrich Langer. Noch am selben Tag habe er den Bürgermeister kontaktiert und am nächsten Tag persönlich mit dem Unternehmer Jörg Bornhöft gesprochen. Beide haben ihm schließlich zugesagt, die Arbeiten zu stoppen, doch sie seien noch tagelang fortgeführt worden.

Weshalb die Deviner beim Landeswasserschutzpolizeiamt nun Anzeige gegen Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und die Firma Bornhöft erstattet haben. Langer gab die Anzeige auf, 53 Anwohner haben bisher unterzeichnet. Sie drängen darauf, dass endlich geprüft wird, ob die Arbeiten am Strand und der verwendete Sand zulässig waren – oder nicht.

Die Grünen schalten sich ein

Auch die Grünen machen nun Druck: „Von geplanten Maßnahmen zur Verbesserung des Strandes kann nach unserer Auffassung nicht die Rede sein“, so Josefine Kümpers, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen in Stralsund. So handle es sich bei den Aufschüttungen nicht um lockeren Strandsand, sondern um verschiedene Materialien, inklusive Rügener Bauschutt. Des Weiteren sei nach ihrer Einschätzung mit geringen Korngrößen – etwa Schluff und Ton – gearbeitet worden. Dadurch drohe womöglich ein „Verschlämmen der betroffenen Strandabschnitte“.

Claudia Noatnick aus Devin findet am 30. Juni am Strand von Devin Metallstangen im Sand des Strandes. Zu diesem Zeitpunkt soll der Strand laut Stadt bereits bereinigt worden sein. Quelle: Thomas Pult

„Zudem steht die Frage im Raum, ob die Untere Naturschutzbehörde und das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt vorab Kenntnis über das Ausbringen dieser Materialien hatten“, sagt Kümpers. Eine ganz ähnliche Situation soll es auch in Parow geben. Auch dort sollen Aufschüttungen am Strand Beton- und Metallteile sowie Ziegel enthalten. „Wir sehen also auch hier viel Klärungsbedarf“, so Kümpers.

„Der Bauschutt muss weg“

Für die Anwohner in Devin steht eines ganz klar fest: Der Bauschutt im Sand muss weg. „Wir haben unglaubliches Glück gehabt, dass bisher niemandem etwas passiert ist. Wenn sich jemand verletzten sollte, dann mache ich den Bürgermeister persönlich dafür verantwortlich. Er ist informiert. Er weiß, was los ist“, sagt Ulrich Langer. Besonders Angst mache ihm zudem, dass ein Pressesprecher der Stadt geäußert habe, die Arbeiten sollen im Herbst fortgeführt werden. Thomas Kuchenbecker blickt auf den Strand und sagt: „Es ist einfach traurig. Unser Strand ist unser ganzer Stolz.“

Die Hansestadt meldet sich zu Wort

Die Hansestadt Stralsund ist bemüht, die Situation in den Griff zu kriegen. So antwortete die Pressestelle der Hansestadt auf eine Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG: Der Oberbürgermeister habe bei den vergangenen Unterhaltsarbeiten umgehend veranlasst, dass der Lieferant den Sand mittels Siebmaschine reinige. Die Wasserschutzpolizei habe bei ihrer anschließenden Begehung keinerlei Bauschutt feststellen können.

Darüber hinaus führte die Stadt – nach dem OZ-Gespräch mit den Anwohnern – weitere Reinigungsarbeiten durch.

Mitarbeiter der Hanse in Devin Quelle: Hansestadt Stralsund

„Zur Beseitigung kleinerer Rückstände, die das Sieb nicht erfassen konnte, und zur Pflege des gesamten Areals, wurde der komplette Deviner Strand durch Mitarbeiter der SIC gegrubbert und abgesammelt“, so die Pressestelle der Stadt. Eine Sperrung des Strandes sei deshalb weder vorgesehen, noch nötig. Zudem solle die Strandreinigungsmaschine vom Stralsunder Strandbad künftig regelmäßig in Devin zum Einsatz kommen – sobald der Sand witterungsbedingt wieder richtig trocken ist. „Einer fröhlichen Badesaison – an einem wieder richtig breiten Sandstrand – steht nichts mehr im Wege“, hieß es. Weitere Maßnahmen oder zusätzlicher Sand sind derzeit nicht vorgesehen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Situation nun – zur Zufriedenheit aller – unter Kontrolle gebracht wurde. Noch haben die Deviner ihre Anzeige gegen den OB jedenfalls nicht zurückgenommen.

