Devin/Parow

Im Fokus der missglückten Strandaufschüttung im zu Stralsund gehörenden Devin steht Garten- und Landschaftsbauer Jörg Bornhöft. Mit seiner Firma wollte der 57-Jährige das Deviner Kliff erhalten.

Mit der offenbar gut gemeinten Aktion löste er in Stralsund jedoch einen Umweltskandal aus. Bornhöft ist nun um Aufklärung bemüht. Ende der vergangenen Woche richtete er das Wort erstmals an die Öffentlichkeit – und gestand Fehler in der Herangehensweise ein. Dennoch blieben aus Sicht betroffener Deviner etliche Fragen offen. Die OSTSEE-ZEITUNG notierte diese, im Interview geht der Unternehmer nun darauf ein.

Sind Sie ein Umweltverschmutzer, Herr Bornhöft?

Jörg Bornhöft: Wenn Sie damit auf die Situation in Devin anspielen, muss ich ganz klar sagen: Nein. Es war nie meine Idee, an einem Strand Müll zu verklappen. Wie die Analyse der Probe zuletzt gezeigt hat, handelt es sich auch um Dünensand. Was aber stimmt: Er wurde nicht gründlich genug gesiebt. Das war mein Fehler. Es schmerzt mich natürlich, dass ich in der Debatte nun als Umweltverschmutzer angeprangert werde. Eigentlich ist das Gegenteil mein Geschäft. Ich entnehme Schutt, Beton und auch Sand von Baustellen, bereite alles auf meinem Recyclinghof auf – und mache es zu Geld.

Wie ist denn der Sand mit dem Schutt nach Devin gekommen?

Ich nutze die Strände in Devin und Parow selbst. Daher weiß ich um die Situation der Strände. Um das Kliff in Devin langfristig zu erhalten, hat man nur eine Möglichkeit: Sand davor packen. Genau das war meine Idee. Mit den Möglichkeiten meines Unternehmens wollte ich dies umsetzen. Andere Strände in der Region habe ich auch gestaltet, zum Beispiel den in Altefähr. Daher weiß ich, wie aufwendig solche Arbeiten sind – und wie teuer so etwas für eine Kommune werden kann. Als es nun mit der Baugrube in Sellin losging, war mein Vorschlag, den Sand aus der Rügener Düne nach Stralsund zu holen. Das Verfahren hat sich bei anderen Bauprojekten bewährt. Und wenn man es richtig macht, ist es durchaus nachhaltiger, Sand aus der eigenen Region zu nehmen – als ihn teuer woanders – vielleicht Dänemark – der Natur zu entnehmen.

Haben Sie sich vor Ort von der Qualität des Sandes überzeugt?

Ja, ich war selbst in Sellin. Der Hansestadt und auch der Gemeinde Parow habe ich davon eine Tüte Sand mitgebracht. Die waren wie ich natürlich Feuer und Flamme für die Aktion. Unter dem Druck der Corona-Pandemie wäre Küstenschutz sonst eher kein Thema gewesen. Als ich in Sellin war, standen aber noch Reste des alten Kurhauses. Als der Anruf kam, dass der Sand bereit steht, habe ich den Baggerfahrer aus Berlin angewiesen, dass der Sand aus der Düne genommen werden muss. Er hat es aber nicht so gemacht wie besprochen. Dass im Sand noch Beton sein würde, war nicht abzusehen. Bei der Beladung selbst stand ich nicht daneben, im Nachhinein wäre das vermutlich besser gewesen.

Wann ist Ihnen die Verunreinigung aufgefallen?

Ich bin noch am selben Tag darauf angesprochen worden. Meine Jungs hatten davon noch nichts mitbekommen. Auf den schweren Maschinen fällt ein Bewehrungseisen oder auch ein Betonstück nicht gleich auf. Ich bin dann hin und habe mir die Situation vor Ort angeguckt. Da gab es erste konstruktive Gespräche mit den Bürgern um Herrn Langer, die zurecht auf den Missstand aufmerksam machten. Nach dem Gespräch habe ich umgehend unsere Siebmaschine von Sassnitz nach Devin beordert. Damit der Sand schnellstmöglich gereinigt werden kann.

Hintergrund zum Umweltskandal von Devin Im Juni 2021 wurde an der Badestelle in Devin Sand von einer Rügener Großbaustelle aufgeschüttet. Engagierte Bürger sichteten am Strand kurz danach Unrat wie Stahlstangen, Beton und Styropor. Sie hinterfragten umgehend die unangekündigte Baumaßnahme – und drängten auf Transparenz. In der Folge musste ein großer Teil des Strandes zur Sicherheit abgesperrt werden, die Stralsunder Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Diese sind noch nicht abgeschlossen sind. Für rund zwei Monate wurde der Strand abgesperrt. Mittlerweile wurde der Sand ausgetauscht. Eine offizielle Freigabe des Strandes durch die Hansestadt war für den August angekündigt und soll demnächst auch erfolgen. OB Badrow rechnet mit einem entstandenen Schaden für die Stadt im sechsstelligen Bereich.

Das Sieben des Sandes wurde eine längere Geschichte. Die Bürger forderten Sie auf, nicht weiterzumachen. Eingelenkt haben Sie jedoch nicht gleich. Warum?

Ich wollte mit Taten überzeugen, zeigen, dass der Sand gut ist – und wie schön es aussehen kann, wenn der Strand fertig ist. Nicht nur die Bürger haben Druck gemacht, verständlicherweise auch die Stadt. Dabei sollte noch viel mehr Sand kommen. Was gut gemeint war, ist dann gescheitert. Ich bin natürlich froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist.

Schlimm war für die Deviner, dass der Strand abgesperrt werden musste. Wie haben Sie das erlebt?

Ich war wirklich erschrocken. Dass es solche Ausmaße annehmen kann, hatte ich nicht gedacht. Da wurde mir der Fehler aber bewusst. Ich wollte helfen – und dann wurde ich angezeigt. Für den Prozess der Aufklärung machte die Absperrung dann natürlich Sinn. Was gefehlt hat, war zu dem Zeitpunkt eine verlässliche Analyse. Auf der Düne in Sellin stand vorher ja weder eine Tankstelle noch eine Chemiefabrik. Dennoch wusste eben nur ich von der Qualität des Sandes. Vor der Arbeit hätte ich ein Gutachten fordern – oder selbst eines in Auftrag geben sollen. Nun hat das die Umweltschutzbehörde übernommen. Wenigstens liegt nun nachträglich ein Nachweis vor.

Haben Sie jetzt alles rausgeholt?

Das hoffe ich. Wir haben am Ende mehr abgetragen, als dort hingebracht wurde. Auch Steine, die wahrscheinlich vorher dort waren. Die Backsteine können zum Beispiel nicht aus der Selliner Baugrube stammen, da es sich dort um einen Betonbau handelte. Für das Metall haben wir extra einen Metalldetektor angeschafft, einen echten Goldsucher, um den Strand nach Resten abzusuchen. Mit der Stadt und mit der Firma Umweltplan haben wir dies auch gemacht, nachdem der alte Sand weg war. Ich biete den Devinern auch gern an, mit mir zusammen den Strand erneut abzulaufen. Wenn noch was gefunden wird, sammeln wir das ab.

Was die Deviner noch gern wissen würden: Warum kamen die Lkw ohne Ankündigung?

Das Zeitfenster für den Transport war sehr knapp. Das führte offenbar zu einem Kommunikationsproblem. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die verkehrsrechtliche Genehmigung nicht selbst beantragen muss. Letztendlich war ich zu vorschnell und habe mir zu wenige Gedanken gemacht.

Verdienen Sie eigentlich an der Strandaufschüttung?

Nein. Ich will auch nichts für die Arbeitsleistung. Anfangs hatte ich es als ehrenamtliches Engagement gesehen. Wenn unsere Strände schön sind, muss man nicht weit fahren, weder nach Prerow noch auf die Insel Rügen. Da kommen unsere Stralsunder Kinder im Sommer ja auch nicht so schnell hin. Deshalb wollte ich ja helfen, ich habe selbst sechs Kinder. Wenn die Situation nicht so traurig wäre, würde ich sagen, es ist zu einem teuren Hobby geworden. Ich versuche meinen Fehler nun wieder auszubügeln – und denke mir noch eine versöhnliche, nette Aktion aus.

Deswegen stehen Ihre grünen Bagger wieder am Strand?

Ja, dadurch entstehen den Bürgern und der Stadt keine Kosten. Das übernehme ich. Ich will wieder dahin kommen, dass sich die Leute über die grünen Bagger freuen, so wie es zum Beispiel in Altefähr war oder nachdem wir den ersten Teil des Stralsunder Strandbades gestaltet haben. Ich stehe zu meinen Fehlern und mache es wieder gut. Jeder Lkw, der Sand abholt und bringt, wird jetzt unter anderem mit einem Einweiser begleitet – und es wird darauf geachtet, dass die Achslast nicht zu hoch ist.

Wo bringen Sie den Deviner Sand hin?

Auf unseren Recyclinghof in Groß Kedingshagen. Dort wird er aufbereitet. Das Aufbereiten ist ja unser Job. Wir trennen auf unserem Hof alle Stoffe, die wir von Baustellen bekommen. Auf dem Gelände lagert Lehm für Deiche, aber auch Beton, Oberboden und Sand. Auch Beton kann verwertet werden, es wird als Bruch verkauft und sogenannter Ziegelbruch kann zur Bodenverbesserung wiederverwertet werden, weil er ein guter Wasserspeicher ist. So ein Hof ist Teil eines nachhaltigen Kreislaufes. Dazu passt, dass wir mit der Stralsunder Hochschule einen Container entwickelt haben, der unseren Betrieb mit Büro und Werkstatt komplett unabhängig vom Stromnetz macht. Wir generieren unseren Strom über Wind und Sonnenenergie und speichern diesen unter anderem in Wasserstoff. Das machen wir schon seit fünf Jahren – und wir können damit sogar schweißen.

Auf dem Hof wird nicht nur Sand gesammelt, sondern auch Betonbruch, Findlinge und Lehm. Quelle: Kay Steinke

Bringen Sie den gesäuberten Sand zurück nach Devin?

Nein, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Der Sand wurde von woanders angeliefert.

Wie ist die Situation in Parow?

Für die Gemeinde reinige ich den Sand. Dort dürfen wir ihn auch wieder verwenden. Ich hole den dort vom Strand ab, siebe diesen bei mir und bringe ihn dann zurück. Ich mache das so, damit da keine Siebanlage steht. Anders als in Devin hat Parow schon gute Erfahrungen mit Sand-Recycling gemacht. Dort hat Sand aus einer Binzer Baugrube weitergeholfen – und aufbereitete Buhnen aus dem alten Hafen an der Schwedenschanze wurden dort auch genutzt. Wenn man auf die Zahlen guckt, kann man so die Kosten für eine Kommune deutlich reduzieren und insgesamt nachhaltiger wirtschaften.

Von Kay Steinke