Baustart am Borgwallsee in Negast: Plattform mit Aussichtspunkt und Touristen-Info

So langsam nimmt das gesellschaftliche Leben wieder an Fahrt auf, das sind auch erste Spatenstiche wieder erlaubt – natürlich mit gebotenem Abstand. So wie am 8. Mai in der Gemeinde Steinhagen, als Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) gemeinsam mit Abgeordneten zum Arbeitsgerät griff und damit den symbolischen Startschuss für ein großes Projekt gab.

Projekt wird 30 000 Euro teurer

Die Gemeinde Steinhagen will am Borgwallsee eine Touristen-Information und eine Aussichtsplattform bauen. Die Gesamtkosten werden auf 490 000 Euro geschätzt, das sind nach der Ausschreibung 30 000 Euro mehr als geplant. Bereits im Mai 2019, als das Projekt bei einem Fest in Negast vorgestellt wurde (die OZ berichtete), hatte Glawe eine 90-prozentige Förderung aus EU-Mitteln zur Förderung der touristischen Infrastruktur in Aussicht gestellt.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) geht in diesen Tagen ohne Mundschutz nirgendwohin. Das Stück ist ein Geschenk von einer Frauengruppe aus Grimmen. Quelle: Chrisitan Rödel

Nun hatte der Landes-Bau- und Wirtschaftsminister einen Scheck über rund 410 000 Euro dabei. Weitere 40 000 Euro hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Eifler, der die Maßnahme noch als Bürgermeister von Steinhagen angeschoben hatte, aus dem Strategiefonds an Land gezogen. Bliebe nur ein kleiner Betrag für die kommunale Kasse – wären da nicht die 30 000 Euro Teuerungsbetrag. „Dafür haben wir noch mal einen Nachschlag beim Land beantragt“, sagt Dietmar Eifler der OZ und ist optimistisch, dass das klappt.

Baugenehmigung ist da

Die Baugenehmigung ist da. Und auch wenn die Maßnahme etwas in Verzug geraten ist – bei Vorstellung der Projektidee vor einem Jahr hatte man von einem Baubeginn im Herbst 2019 gehofft – soll es nun endlich losgehen. Der Bagger hatte am Freitag schon voll zu tun beim Wegebau.

Die Idee zu dem Projekt entstand vor vier, fünf Jahren, als die Gemeinden der Ämter Altenpleen und Niepars ein touristisches Entwicklungskonzept erarbeiteten. Vieles las sich wie eine Träumerei, deshalb gab es viele, die dafür kein Geld ausgeben wollten. Vor allem an der Idee „Rundweg um den Borgwallsee“ schieden sich die Geister.

Mini-Info-Haus für Touristen und Einheimische

So soll die Aussichtsplattform am Borgwallsee später aussehen. Quelle: Ines Sommer

Doch die Gemeinde Steinhagen ließ sich nicht entmutigen und hielt an der touristischen Nutzung des Borgwallsee-Ufers fest. Und das ist der Plan: Einerseits soll nun ein kleines Häuschen als Touristen-Information gebaut werden, wo Flyer und Info-Material ausliegen, aber auch Ausstellungen gezeigt werden können.

Die Gemeinde will dieses Gebäude gemeinsam mit dem Negaster Verein Umweltfreunde und Angler Borgwallsee betreiben, dem eine vernünftige Nutzung des Sees schon immer am Herzen lag. Außerdem gibt es eine öffentliche Toilette in dem Haus, eine gute Nachricht für Radler, Skater und Spaziergänger, die auf dem gesamten Radweg von Stralsund bis Tribsees bisher nicht aufs Örtchen gehen können.

Aussicht auf das Kleinod Borgwallsee

Zweiter Teil der Maßnahme: Auf einer Landzunge soll eine kleine Plattform gebaut werden, die Besuchern als Aussichtspunkt dient, denn man hat hier einen wunderschönen Blick auf den See. Dabei war der Spagat zwischen Naturschutz und Tourismus zu meistern. Denn der Borgwallsee ist eine hochsensible Stelle mit drei schon einzeln für sich schwer wiegenden Komponenten: Landschaftsschutzgebiet, Trinkwasserschutzzone und FFH-Gebiet. Deshalb war der Naturschutz von Anfang an mit im Boot, so dass nun ein gangbarer Weg gefunden wurde.

So soll es gelingen, die Gemeinde wieder ein Stück mehr touristisch aufzuwerten. Positiver Effekt dabei: Die Gäste, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, werden aus der Kernzone des Schutzgebietes rausgeholt und dorthin „gelockt“, wo der Einschnitt in den Naturschutz am geringsten ausfällt.

Von Ines Sommer