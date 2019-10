Baustart für Wohnen am Hafen Schwedenschanze in Stralsund

Stralsund

Die alte Pflasterstraße, die zwischen Hochschulgebäuden und Sportplatz direkt zum Hafen Schwedenschanze führte, ist aufgerissen. Bagger geben hier den Ton an, wühlen sich durch den Boden. Damit wird sichtbar, woran so einige ihre Zweifel hatten: Die Bauarbeiten zur Entwicklung des Alten Marinehafens haben begonnen.

Firma Bornhöft beginnt mit den Erschließungsarbeiten. Quelle: Stefan Sauer

„Wir haben angefangen, die ganzen Leitungen und Rohre für Trink- und Schmutzwasser zu verlegen. Die Erschließung für die Ferienwohnungen läuft seit drei Wochen auf Hochtouren“, sagt Jörg Bornhöft von der gleichnamigen Firma für Garten- und Landschaftsbau aus Groß Kedingshagen. Verlegt werden ebenso Fernwärme-, Telefon- und Elektroleitungen. Das alles kommt unter die Straße, bevor diese auf einem Abschnitt von 500 Metern saniert wird.

„Wir wollen, dass die äußere Erschließung zügig abgeschlossen wird, damit sich die innere schnell anschließt – möglichst noch 2019“, steckt Fred Muhsal das Ziel schon mal ab. Der Hochbau ist für 2020 geplant, so der Projektentwickler gestern gegenüber der OZ.

Deckblatt des Exposés zur Bebauung an der Schwedenschanze. Quelle: Benjamin Fischer

Gebaut werden sollen an der Schwedenschanze vier Häuser mit insgesamt 80 Ferienappartments und 33 Eigentumswohnungen. Nach Aussagen von Fred Muhsal gebe es sowohl für die Urlaubsdomizile als auch für die Wohnungen schon viele Interessenten, die die Fertigstellung herbeisehnen. Einen Übergabe-Wunsch-Termin lässt sich der Unternehmer aber nicht entlocken.

Noch im Mai hatten die Investoren bei einer Informationsveranstaltung in der Hochschule (die OZ berichtete) offen bekannt, dass die Finanzierung des Projektes nicht gesichert sei, wobei der Hafen als Knackpunkt angeführt wurde. Denn der könne sich nicht allein über die Liegegebühren refinanzieren, hieß es damals.

„Die Finanzierung steht, sonst hätten wir nicht mit der Erschließung begonnen. Kein Mensch fängt mit so einer Investition an, wenn das Geld nicht da ist“, sagt Fred Muhsal gestern gegenüber unserer Zeitung, will sich aber konkret nicht zu den Geldgeber äußern.

Nicht zu überhören war im Frühjahr der öffentliche Druck, der entstanden ist, nachdem ein Verkaufsexposé der Immobilienvermarktung Engel & Völkers aufgetaucht war, in dem das gesamte Vorhaben mit fertiggestellter Marina für 7,5 Millionen Euro zum Kauf angeboten wurde. Und das hatte angesichts des Verkaufspreises der Fläche von ursprünglich 615 000 Euro zu Spekulationsvorwürfen geführt.

Auf die Frage nach dem viel diskutierten Verkauf des Areals antwortet Muhsal: „Ich habe nie gesagt, dass ich nicht verkaufe. Ich kann nicht jedes Objekt, was ich entwickle auch behalten.“

Eigentümer dieses Filetgrundstücks mit Sundblick, das samt Ferien- und Eigentumswohnungen sowie Hafen und Marina also Millionen einbringen könnte, ist jetzt die Ostsee-Stralsund-Appartment GmbH, die auch das Bauprojekt unter sich hat und betreut. Hinter der GmbH stehen als Gesellschafter zwei Firmen, die auf den Immomilienentwickler Fred Muhsal und den Leipziger Steuerberater und Rechtsanwalt Jens Schellknecht zurückzuführen sind. Beide haben bereits seit Jahren ihre unternehmerischen Spuren in Stralsund hinterlassen.

In einem städtebaulichen Vertrag, mit dem die Stadt nach dem Verkauf des alten Militärhafens konkrete Anforderungen festgelegt hatte, heißt es, dass sich der Investor „zum Bau und zum anschließenden Betrieb eines neuen Sportboothafens mit etwa 100 Liegeplätzen“ verpflichtet. Dazu stehe er, so Muhsal im OZ-Gespräch. „Hochbau und Hafenbau könnten parallel durchgezogen werden“, zeigt sich der ehemalige Stralsunder, unter anderem Chef von Muhsal Immobilien mit Sitz in Waren/ Müritz, optimistisch und rechnet 2020 mit der Umsetzung.

