Stralsund

Dieser Termin von Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) am Mittwochmorgen birgt gefährliche Stolperfallen. Nicht sprichwörtlich, sondern im tatsächlichen Sinn. Stralsunds Stadtoberhaupt hat zur Besichtigung der Großbaustelle am Frankenhof geladen. Hier auf dem Campus des Schulzentrums am Sund errichtet die Hansestadt den Neubau der Regionalen Schule.

Bei herrlichem Winterwetter entpuppt sich das Terrain als riskantes Pflaster. Die Fläche ist übersät mit tiefen Löchern, überall ragen lange Nägel aus der Erde, doch die Schneedecke verbirgt so manche Gefahr. Vor einigen Tagen haben hier die Gründungsarbeiten für den barrierefreien Viergeschosser begonnen. 180 Pfähle werden dazu in den gefrorenen Boden gerammt. Etwa zehn sind es jeden Tag.

Anzeige

Bohrer für Pfahlgründung bricht

Als der OB und die Mitarbeiter aus der Verwaltung und der Stadterneuerungsgesellschaft (SES) die Baustelle betreten, hat Heiko Trense mit einer gewaltigen Maschine seit dem frühen Morgen bereits drei Löcher gebohrt. Nun sitzt er im Führerhaus, raucht eine Zigarette und wartet. Ein Bohrer ist abgebrochen, nichts Ungewöhnliches, ein Wechsel dauert etwa 30 Minuten: „Das passiert immer mal wieder“, sagt Trense. „In der Erde sind große Steine und die Relikte alter Zeiten.“

Baustart auf Baustelle mit Stolperfallen - Stralsunds OB Badrow (CDU) freut sich, dass die Hansestadt das Millionenprojekt für das "Schulzentrum am Sund" mit Hilfe von EU- und Landesmitteln stemmen kann. Quelle: Juliane Schultz

OB Badrow nutzt die Zwangspause, um noch einmal über das Projekt und die Bedeutung für die Stadt zu informieren: „Stralsund hat im vergangenen Jahrzehnt das allermeiste Geld seines Haushaltes in Bildung investiert.“ Und er erinnert sich: „Vor etwa 13 Jahren sagten mir Experten, dass Stralsund schrumpfen wird. Sie rechneten mit 46 000 Einwohnern.“ Er sei froh, dass das Gegenteil eingetreten ist. „Die Kapazitäten der alten Schulen reichen nicht mehr.“

Schulneubau für 10,2 Millionen Euro

Sein Ton wird geradezu feierlich, als er zusammenfasst: „Wir bauen eine völlig neue Schule für 10,2 Millionen Euro. Die Eigenmittel der Stadt betragen 3,5 Millionen Euro.“ Weitere Mittel hatten die EU aus dem Fond für regionale Entwicklung und das Land als Sonderbedarfszuweisung beigesteuert. Badrow bedankt sich beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) dafür, dass deren leer stehendes Grundstück als Ausweichschulhof genutzt werden darf, sowie bei den Stadtwerken für die Zusammenarbeit in Sachen Breitbandausbau. Lesen Sie auch: Stralsund investiert: Diese Schulen werden für 35 Millionen Euro saniert

„Ich bin stolz, was die Ämter und die SES hier auf die Beine gestellt haben“, sagt er. Und: „Gemeinsam haben hier begeisterte Menschen an einem Strang gezogen, um das Schulzentrum am Sund als eine der ersten Schulen in Stralsund für die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft fit zu machen.“

Seit Corona wichtig: Regulierbares Lüftungssystem

Und tatsächlich ist die Schule auch Herausforderungen gewachsen, an die man vor einem Jahr wohl noch nicht gedacht hat. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist jedoch klar, wie wichtig auch das Thema Lüftung gerade in öffentlichen Gebäuden ist. Carsten Schwarzlose, Geschäftsführer der SES zerstreut alle Bedenken: „Wir haben ein regulierbares Lüftungssystem und können im Bedarfsfall einen höheren Luftaustausch realisieren.“ Das sei heute ohnehin Standard. Und nicht nur das: „Es gibt eine Luftqualitätsüberwachung, die den CO2-Gehalt der Luft misst“, so Schwarzlose.

Auch interessant: Investition in digitale Infrastruktur: Glasfaser für fünf Schulen in Stralsund

Er rechnet mit der Fertigstellung Ende 2022 und einem Einzug in den Winterferien 2023. Bis zur Möbelbestellung vergeht also noch etwas Zeit. Es gebe jedoch bereits Modelle davon, wie die Klassenräume künftig eingerichtet werden könnten. Insgesamt sei man bei der Gestaltung des Gebäudes mit unterschiedlichen Raumgrößen auf moderne Lernkonzepte und die speziellen Anforderungen, die Inklusion mit sich bringt, eingegangen. „Wir haben dabei auch die Lehrer einbezogen und Schüler konnten Vorschläge für die Gestaltung des Schulhofes machen“, sagt der SES-Chef.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Badrow zu Digitalisierung: „Man darf sich dabei nie ausruhen“

Was man künftig im Schulhaus vergeblich suchen wird, sind grüne Tafeln und Kreide. Für Badrow ein uralter Hut: „Schon vor sieben Jahren haben wir begonnen, die Schulen mit schnellem Internet auszustatten und technisch aufzurüsten.“ Zudem habe er im vergangenen Jahr eine Digitalisierungsoffensive aus Eigenmitteln gestartet. Die mutige Initiative hat sich gelohnt. „Wir haben das Geld im Nachhinein wiederbekommen.“ Allerdings: „Die Bereitstellung moderner Lehrmittel ist ein laufender Prozess, man darf sich dabei nie ausruhen“, mahnt der Bürgermeister.

Für Heiko Trense hat das ungeplante Ausruhen nun auch ein Ende. Der Bohrer ist gewechselt und der Bauarbeiter drückt seine Zigarette aus, um das nächste Loch in Angriff zu nehmen. Schon in einer Woche werden alle Pfähle für das Fundament der neuen Schule in der Erde sein.

Von Juliane Schultz