Den Kanonendonner dürfte ganz Bergen gehört haben. Vor dem Paukenschlag des umjubelten Auftritts von Beatrice Egli ließen die Veranstalte Kanoniere der Stralsunder Stadtwache das historische 70-Millimeter-Geschütz des Sehlener Schützenvereins abfeuern.

Die Zeit bis zum Auftritt der Schweizer Sängerin nutzte Newcomerin Sophia Venus, um im Vorprogramm ihre neue CD „Wir feiern das Leben“ vorzustellen. Gisela Tees aus Bergen hatte sich in die Schlange eingereiht, um sich ein Autogramm von dem neuen Stern am Schlagerhimmel zu besorgen und Beate Saar aus Brandshagen fand Sophia Venus „erfrischend und jung“. Sie war gemeinsam mit einer Bekannten bereits vor 19 Uhr erschienen, um den Platz im einzigen Strandkorb zu ergattern. Dass der Auftritt von Beatrice Egli erst für 21.30 Uhr angekündigt wurde, störte sie nicht. „Es ist Samstag-Abend und wir genießen es, uns zu unterhalten und dabei Musik zu hören.“

Gisela Tees auf Bergen hatte sich in der Schlange angestellt, um sich ein Autogramm von Newcomerin Sophia Venus (r.) zu besorgen, die einen Teil des Vorprogramms bestritt. Quelle: Uwe Driest

Die kam von DJ Knorke, der die Stimmung anheizte, und schließlich unterhielten „Die Junx“ das Publikum bis zum Auftritt von Beatrice Egli mit einem Medley aus Songs von Udo Lindenberg, Peter Maffey und Herbert Grönemeyer. „In Corona-Zeiten müssen wir alle zusammenstehen“, riefen die Mitglieder der Band und meinten damit Abstand halten. Nach Einbruch der Dunkelheit deckten sich viele Zuhörer bei Tom Harwardt mit „Eislichtern", leuchtenden und blinkenden Hüten, Hörnern und Haarreifen, ein.

Schlagerstern ohne Berührungsängste

Als um 21.45 Uhr die Hauptakteurin des Abends die Bühne betrat und ihren neuen Song „Bunt!“ vorstellte, ging das Publikum von der ersten Minute an begeistert mit, als wollte es die Textzeile „Alle grimmig, fad und stumpf. Werd' aus diesem Trübsinn nicht ganz schlau“, widerlegen. Ihre Fans konnte Beatrice Egli damit jedenfalls nicht gemeint haben.

Vor dem Lied „Du bist mein Ein und Alles“ forderte sie das Publikum unter Einhaltung der Corona-Regeln auf, „Euch bei den Menschen, mit denen ihr hier seid, einzuhaken und mitzuschunkeln“. Mit Zeilen wie „Wenn du anrufst, mich triffst / Oder schreibst, oder sprichst / Bin ich glücklich und alles bleibt stehen“, berührte sie tief sitzende menschliche Sehnsüchte. Dazu passend erzählte Egli auch von einer privaten Sinnkrise, der sie entronnen sei, indem sie drei Monate nach Australien ging, wo sie das Lied „Terra Australia“ schrieb. „Zu viele Fragen hab' ich mir gestellt / Ich musste raus, weg von hier / Ein One-Way Ticket, Träume und ein Zelt / Down-Under nur mal mit mir“, heißt es darin. Der Trip hat geholfen und Egli erfahren: „Mein Zuhause, das ist hier bei Euch.“

Daria und Cindy (r.) waren in Feierlaune aus Stralsund angereist. Quelle: Uwe Driest

Dann folgte der kraftvolle Teil des Abends. „Ich will jetzt feiern“, rief die Schweizerin, entledigte sich ihrer High-Heels, was sie zu „ Beatrice Zwergli“ mache und stieg hinab zu ihren Fans. Die bedankten sich für die nächsten Schlager rund um das Thema Liebe („Verliebt, verlobt, verflixt noch mal“), indem sie begeistert mitgingen.

„Ich fand die authentische Art beeindruckend, in der Beatrice die Nähe zu ihren Fans suchte", schwärmte die Putbusserin Susanne Blume. Christine Nierling aus Vieregge bedauerte lediglich, dass die Sängerin auf ihre Band verzichtet hatte.

Auftritt im Internet zu sehen

Alles in allem erlebten die nach Veranstalterangaben rund 400 Schlagerfans einen vergnüglichen Abend in der adrett herausgeputzten Waldbühne mit ihrer geschwungenen Überdachung, weißen Pagodenzelten und bunt illuminierten Treppenstufen. An den Ständen gab es neben Bier und Limo auch Cocktails, Longdrinks und Köttbullar. In der VIP-Lounge hatte es sich unter anderem Andrea Köster mit ihrer Mutter bequem gemacht. „Meine Mutti wird in der kommenden Woche 81 Jahre alt und das ist mein Geburtstagsgeschenk an sie“, so Bergens ehemalige Bürgermeistern. Im Kartenpreis von 108 Euro war alles inklusive – Champagner ausgenommen.

Beatrice Egli beendete den Abend mit einigen Zugaben auf dem Bühnenrand sitzend und in der Kühle der anbrechenden Nacht mit einem Umhang bekleidet. Zugabe und Einlage dürfte das Publikum auch dem Umstand zu verdanken haben, dass ein Filmteam von Egli den Auftritt nutzte, um ein After-Movie zu erstellen. Das könnte in etwa drei Wochen auf der Instagram-Seite der Sängerin zu sehen sein.

Beatrice Egli Beatrice Egli wurde 1988 in Lachen im Kanton Schwyz geboren. Mit 14 begann sie, Gesangsunterricht zu nehmen und auf Volksfesten zu singen. 2007 gewann sie die schweizerische Vorentscheidung zum Grand Prix der Volksmusik 2011 schloss sie eine Schauspielausbildung an der Schule für Schauspiel Hamburg ab. 2013 siegte Egli im Finale der zehnten Staffel von Deutschland sucht den Superstar mit 70,25 Prozent der Zuschauerstimmen und erhielt 500 000 Euro und einen Plattenvertrag bei Universal Music. 2014 erhielt sie den Echo Pop als Newcomer des Jahres. Mit der eigens von Dieter Bohlen komponierten Hitsingle „Mein Herz“ stürmte sie auf Platz 1 der Charts in Deutschland, der Schweiz und Österreich.

