„Behrenwalde Top News“: So geht Dorfgemeinschaft 2.0

Behrenwalde

Greta Thunberg schimpft auf dem UN-Klimagipfel in New York über die Mächtigen der Welt, Donald Trump leistet sich mal wieder einen Faux Pas und Bayern München verliert zwei Spiele in Folge: Was gemeinhin als Top News bezeichnet wird, ist in der Regel nur medial wichtig. Einen echten Einfluss auf das alltägliche Leben haben diese Nachrichten kaum. Sie sind weit weg.

Top News können aber auch kleinere Dinge sein, die die eigene Lebensrealität direkt betreffen: Im Dorf wurde eine Katze überfahren, im Wagen nach Stralsund können noch zwei Leute mitgenommen werden und am Wochenende ist ein kleines Fest, zu dem alle eingeladen sind. Nachrichten dieser Art werden in Behrenwalde (Gemeinde Weitenhagen) seit Mitte Oktober in einer eigenen WhatsApp-Gruppe verbreitet. Sie trägt den charmanten Namen „ Behrenwalde Top News“.

Digitales Schwarzes Brett

„Wir wollten eine Art Schwarzes Brett einrichten und haben erst überlegt, das über eine eigene Internetseite zu machen“, berichtet Manfred Forster, der die Gruppe ins Leben gerufen hat. Doch das erschien zu umständlich. Der Weg aufs Handy ist kürzer und jeder kann mit jedem kommunizieren: Texte, Fotos, Fragen, Angebote, Ankündigungen – was auch immer das Leben und die Gemeinschaft im Dorf betrifft, wird schnell mit allen geteilt.

Wobei, alle sind es noch nicht. „Bisher machen 23 Haushalte mit“, erklärt Forster, der auch im Gemeinderat sitzt und sich für die Belange der Zugezogenen einsetzen will. „Viele, die herkommen, haben erstmal mit dem Haus und dem Umbau zu tun.“ Man lerne einander nicht mehr so kennen. Zugezogene gibt es einige in Behrenwalde. „Wir hatten mal zu einem Fest eingeladen, zu dem mehr als 50 neue Dorfbewohner kamen“, berichtet der gelernte Architekt, der selbst vor acht Jahren aus Bayern gen Norden zog.

Zahlreiche Zugezogene

Sich besser kennen lernen, auch dafür ist „ Behrenwalde Top News“ hilfreich. „Einmal habe ich eine neue Nummer aufgenommen und die Frau hat dann ein Foto von sich an die Gruppe geschickt. So wussten wir alle gleich, wer sie ist“, sagt Forster. Zusätzlich soll über die Gruppe einmal im Monat eine gemeinsame Aktivität geplant werden.

Wer dabei sein will, muss persönlich die Nummer des 61-Jährigen kontaktieren. „Wenn mir jemand sagt, ich soll zehn Nummern von Nachbarn und Bekannten aufnehmen, dann kann ich das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen.“ Jeder solle selbst entscheiden, ob er mitmachen will. Und dann gelten die üblichen Spielregeln: Rassistische Äußerungen, Beleidigungen, etc. sind verboten.

Extra ein neues Telefon gekauft

Damit so eine Gruppe, sozusagen die Dorfgemeinschaft 2.0, funktioniert, ist es natürlich erforderlich, dass auch das Internet läuft. „Es geht am besten über WLAN, ansonsten ist es sehr schwierig“, berichtet der 61-Jährige. Und ein passendes Telefon muss vorhanden sein. So berichtet er von einer Dame, die sich extra wegen der Gruppe ein neues Mobilgerät zugelegt hat. Und manch anderer, der nicht viel mit Technik am Hut hat, lässt sich eben von seinen Kindern über das Geschehen in der Gruppe auf dem Laufenden halten.

„Es ist der schnellste Weg, um viele Leute zu erreichen und zu informieren“, ist Bürgermeisterin Kathrin Jacobs überzeugt. Wer wie sie auch Mitglied in der Gruppe „ Behrenwalde Top News“ werden möchte, sollte sich an folgende Nummer wenden: 0171 / 423 23 56.

