Bei Abschiebung: Stralsunder Flüchtlingen drohen bis zu 30 Jahre Knast in Honduras

Stralsund

Stellen Sie sich vor, die Hochschulen in Stralsund und Greifswald fangen plötzlich an, Studiengänge zu schließen. Im gleichen Zug werden diese Studiengänge stattdessen bei privaten Universitäten angeboten – gegen hohe Gebühren. Dieses Modell hält überall im Land Einzug. Das wäre unfair? Sie würden dagegen protestieren?

Eben das haben Tatiana Hernández (32) und Darwin Sánchez (35) getan. Denn die Privatisierung des Bildungswesens in ihrem Heimatland Honduras, das sich immer mehr in Richtung Diktatur entwickelt, empfanden sie als schreiende Ungerechtigkeit. Tausende Menschen gingen auf ihren Demos auf die Straße. Sie besetzten ein Universitätsgebäude.

Staatliche Repression nach friedlichem Protest

Doch die Konsequenzen waren nicht etwa, dass es Gespräche gab oder der Staat seiner Linie überdachte, sondern dass die Protestteilnehmer zu Hunderten von den Universitäten flogen und kriminalisiert wurden. Lehrkräfte verloren ihre Stellungen, die Organisatoren wurden verfolgt, kamen ins Gefängnis oder „verschwanden“. Das Recht auf friedlichen Protest, so etwas gibt es in dem mittelamerikanischen Land nicht. Auch Hernández und Sánchez sollte der Prozess gemacht werden. Doch sie flohen nach Deutschland. „Dieses Land achtet die Menschenrechte“, meint Sánchez. In dem Satz stecken Anerkennung und viel Hoffnung.

Die junge Familie – die beiden haben eine Tochter, die heute 13 ist – kam 2019 nach Deutschland und landete in Stralsund, harrte mehr als eineinhalb Jahren in der Flüchtlingsunterkunft auf dem Dänholm aus. Das sei nicht immer einfach gewesen, vor allem aufgrund der unsicheren Perspektive. „Wir haben immer wieder gesehen, wie Menschen abgeschoben wurden. Wir hatten Angst, dass uns das auch jederzeit passieren könnte“, blickt Hernández zurück.

Familie steht auf eigenen Beinen

Trotz der psychischen Belastungen und der Ungewissheit, wie es weitergehen sollte, schafften sie es, hier auf eigenen Beinen zu stehen. Die Eltern gingen zu Deutschkursen, suchten und fanden Arbeit – sie als Pflegerin im Altenheim, er arbeitet im Seehafen. Die Tochter geht zur Schule. Ende 2020 sind die Drei eine eigene Wohnung in Knieper West gezogen.

Und doch ist ihre Bleibeperspektive weiter unsicher. Denn ihre Asylanträge wurden abgelehnt. Dagegen haben sie Einspruch eingelegt. Eigentlich sollte das Verwaltungsgericht in Greifswald über ihren Fall in dieser Woche entscheiden, der Prozess jedoch wurde abgebrochen. Er scheiterte an den offenbar mangelhaften Sprachkenntnissen der Dolmetscherin. So zumindest erzählt es das Paar danach bei einer Info-Veranstaltung im Greifswalder Kultur- und Initiativen-Haus Straze. Wann es einen neuen Termin geben wird, wissen sie nicht. „Wir haben jetzt wieder Wochen und Monate der Unsicherheit vor uns“, bedauert die Mutter.

Verhaftung direkt nach der Einreise wahrscheinlich

Doch warum wurde der Asylantrag abgelehnt? „Das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration bezieht sich in der Entscheidung auf Dokumente des US-Außenministeriums“, erklärt Dennis Muñoz. Der Menschenrechtsaktivist lebt in Rostock und ist ebenfalls aus Honduras geflohen, nachdem dort sein Vater, ein Lokalpolitiker, ermordet wurde. Als sein Bruder mehr darüber erfahren wollte, wurde er ebenfalls umgebracht. Muñoz ist hier als politischer Flüchtling anerkannt und hilft anderen Menschen aus seinem Heimatland.

Seiner Ansicht nach sind auch Hernández und Sánchez politische Flüchtlinge. Denn jüngst sei in Honduras das Strafgesetz geändert worden: „Sie würden bei ihrer Einreise sofort verhaftet werden“, ist er sich sicher. „Den beiden drohen nun bis zu 30 Jahre Haft.“ Diese amerikanischen Unterlagen würden das verschweigen und die Realität im Land nicht korrekt beschreiben. Um aber genau das zu tun, kam extra eine weitere Menschenrechtlerin aus Honduras nach Deutschland, um vor dem Gericht in Greifswald die Verhältnisse zu schildern. Doch wegen der mangelhaften Übersetzung sei ihre Aussage nicht aufgenommen worden.

Femizide sind in Honduras an der Tagesordnung

Interessant sei, so Muñoz, dass bei der Ablehnung des Asylantrags von Alejandra Quintana, einer Bekannten des Paares, die ebenfalls aus Honduras nach Stralsund geflohen ist, andere Maßstäbe gegolten haben. Die Frau, sie ist Anfang 30 und lebt weiter auf dem Dänholm, ist vor kriminellen und gewalttätigen Jugendbanden geflohen, die Stadtviertel kontrollieren und Schutzgeld von den Bewohnern erpressen. Sie hatte Angst um ihr Leben. Morde, insbesondere Tötungen von Frauen, seien in Honduras an der Tagesordnung.

Die Polizei kooperiere zum Teil mit diesen Banden. Mehrere hochrangige Polizisten seien deshalb in den USA wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt, so erzählt es Dennis Muñoz. Doch in der Bewertung von Quintanas Fall seien keine entsprechenden amerikanischen Dokumente herangezogen worden. Auch sie hat gegen ihren negativen Asylbescheid Einspruch eingelegt. Ob er erfolgreich war oder ob sie abgeschoben wird, erfährt sie in zwei Wochen.

Von Kai Lachmann