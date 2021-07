Bei Feldbrand: Löschfahrzeug der Feuerwehr Altenpleen fing Feuer

Stralsund/Preetz

Wie gefährlich die aktuellen Feldbrände sein können, zeigt der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Altenpleen vom Freitag. Mitten bei der Brandbekämpfung in Schmedshagen bei Stralsund fing das eigene Löschfahrzeug (MLF) Feuer, wurde beschädigt – und musste später abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kommentierte das Geschehen auf der eigenen Facebookseite: „Dass man als Retter auch mal Hilfe braucht, mussten wir heute feststellen“, heißt es dort. „Beim Einsatz geschah das, was man niemandem wünscht. Unser MLF fing an zu brennen.“ Nur durch das schnelle Eingreifen der ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Stralsund konnte offenbar Schlimmeres verhindert werden.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Altenpleener wollten Mannschaftswagen umrüsten

Doch wie soll eine Feuerwehr ohne eigenes Löschfahrzeug einen Brand löschen? „Wir stellten uns sofort die Frage, wie es weiter gehen soll. Wir mussten ja das Beste daraus machen“, sagen die Altenpleener. Die Kameraden wollten bereits ihren eigenen Mannschaftstransportwagen (MTW) mit dem Wichtigsten ausrüsten. Doch dazu musste es gar nicht kommen.

Kameradschaft ist ein großes Wort, worunter man viel verstehen kann. Aber die Feuerwehr der Hansestadt Stralsund und... Posted by Freiwillige Feuerwehr Altenpleen on Friday, July 16, 2021

Denn auch hier sprang die Stralsunder Feuerwehr ein. „Eine Stunde nach dem Unglück stand das alte Löschfahrzeug (LF 8) vor unserem Gerätehaus. Uns wird dieses Auto zu Verfügung gestellt, bis unser MLF wieder einsatzbereit ist. Was die Feuerwehr der Hansestadt Stralsund möglich gemacht hat, ist wirklich der Wahnsinn – und mehr als Kameradschaft“, bedanken sich die Altenpleener. Und die Stralsunder Brandbekämpfer ernten im Netz für diese Aktion viel Lob – von Stralsundern, anderen Wehren und auch von Ann Christin von Allwörden (CDU): „Das ist Kameradschaft! Großartig!“, kommentierte die Stralsunder Landtagsabgeordnete und Vize-Chefin der CDU in MV.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Der Schaden durch den Feldbrand war laut Stralsunder Polizei mit geschätzten 11 500 Euro noch gering. Die Feuerwehren vor Ort konnten Schlimmeres verhindern – denn es hätte auch zu einem Waldbrand kommen können. Unmittelbar am brennenden Feld befinden sich kleine Waldflächen. Doch das Feuer griff offenbar nicht über. Dafür wurde ein Pkw zerstört, der auf dem Feld stand und den Brand offenbar ausgelöst hatte. Gegen den 59 Jahre alten Fahrzeughalter, der Erntearbeiten auf dem Feld durchführte, wurde Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung erstattet.

Von Kay Steinke