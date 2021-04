Bekommt Stralsund eine Seilbahn vom Dänholm bis in den Hafen? 

Stralsund

Das wäre eine Sensation für Stralsund und einmalig in Mecklenburg-Vorpommern, staunen die Einen. Jetzt sind sie völlig übergeschnappt, murren die Anderen. Aber auf jeden Fall wird es Ralf Klingschat mit seinem Vorschlag gelingen, die Stralsunder aufzuwecken und ein bisschen aus der Corona-Lähmung herauszuholen: Der FDP-Mann plädiert nämlich für eine Seilbahn, die den Dänholm mit dem Stralsunder Hafen verbinden soll. Den Antrag dafür reicht er am Donnerstag in der Bürgerschaftssitzung für die FDP/CDU-Fraktion ein.

Wie kommt man auf die verrückte Idee?

Wie kommt der Stralsunder Unternehmer, der seit zwei Jahren für die FDP in der Bürgerschaft sitzt, auf diese Idee? „Die Corona-Krise wird in puncto Handel, Gewerbe und Gaststätten einiges verändern. Deshalb müssen wir bereit sein, die Innenstadt völlig neu zu denken. Und da kommt man, was die Erreichbarkeit betrifft, schnell an die Grenzen des Machbaren. Ich habe überlegt, wo wir noch Park&Ride-Plätze einrichten könnten und bin auf den Dänholm gekommen. Da ist doch genug Platz“, findet Ralf Klingschat und schiebt hinterher: „Und es sollte was Attraktives sein. Ich habe mich dann mal über urbane Seilbahnen informiert und bin zu dem Schluss gekommen: Eine Prüfung ist das Ganze auf jeden Fall wert.“

Ingenieur: Seilbahnen sicher, umweltfreundlich und mit tollem Ausblick Urbane Seilbahnen können (mit doppelten Antrieben) so ausgelegt werden, dass Stopps und längere Aufenthalte auf der Strecke vermieden werden können. Keine Seilbahn wird ohne Sicherheitskonzept genehmigt, heißt es im Buch von Heiner Monheim (Urbane Seilbahnen: „Moderne Seilbahnsysteme eröffnen neue Wege für die Mobilität in unseren Städten“) Auch in Deutschland existieren bereits urbane Seilbahnen, beispielsweise in Städten wie Köln und Koblenz, die ursprünglich im Rahmen von Bundesgartenschauen entstanden. 2017 wurde im Rahmen der IGA so eine Bahn gebaut, sie ist immer noch in Betrieb. Zudem befinden sich einzelne Projekte für urbane Seilbahnen im Rahmen des jeweiligen städtischen ÖPNV in der Planung. Ingenieur Günther Ecker, Gründer und Leiter des „avoid bad carbon dioxide emissions“-Instituts, und Buchautor Heiner Monheim sehen diese Vorteile: Geringer Platzverbrauch, umweltfreundliches Verkehrsmittel, Flexibilität, Verkehr in zusätzlicher Ebene, sicher, keine Kollisionen, wenig Flächenverbrauch am Boden, geringe Energiekosten, weil mit einem Motor mehrere Wagen laufen. Und ganz nebenbei: Während der Fahrt hat man einen tollen Ausblick, in unserem Fall auf Stralsund und Rügen. iso

Fraktion steht hinter dem Prüfantrag

Auf die Frage nach dem Echo in seiner Fraktion gibt der Liberale zu, dass es schon einige Bedenken gab. Immerhin: Ganz ausgelacht wurde er nicht. Und so konnte er die CDU-Garde überzeugen, zumindest den Prüfantrag zu stellen. Und es gibt durchaus Abgeordnete, die dem Vorstoß mehr als nur ein Lächeln entgegen bringen. Man muss ja auch mal mit Fantasie in die Zukunft gucken dürfen. So wie beim Bau der Rügenbrücke, als auch schon mal so eine Bahn als Idee aufploppte. Vom Dänholm sollte es auf die Spitze der Rügenbrücke gehen und von dort aus weiter zum Hafen.

Vision: Urbane Seilbahn über 800 Meter

Im Hafen soll das besondere Verkehrsmittel schon landen, findet Ralf Klingschat. Dabei wäre eine ungefähr 800 Meter lange Strecke zu überqueren. „Die Leute können auf dem Dänholm parken und kommen dann per Gondel in die Stadt. Damit hätten wir ein Highlight, halten die Autos aber aus dem Zentrum raus. Und der Dänholm wäre bei der Gelegenheit gleich aufgewertet“, zählt der Ideengeber die Vorteile auf. Nach seinen Recherchen liegen die Kosten in einer Spanne von 3,5 bis 19 Millionen Euro. „Das wäre das energieeffizienteste motorisierte Verkehrsmittel. Wegen des hohen Automatisierungsgrades ist es auch nicht sehr personalintensiv und verschlingt nicht allzu hohe Betriebskosten. Damit wäre das auch ein Beitrag zum Klimaschutz“, heißt es in der Begründung des Antrages an die Bürgerschaft.

Und der besagt, dass der Oberbürgermeister beauftragt wird, das Ganze zu prüfen. Und zwar unter drei Aspekten: Wie hoch sind Investitions- und Betriebskosten? An welcher Stelle könnte die Bahn starten und ankommen, inclusive Flächen auf dem Dänholm fürs Parken? Und wäre es möglich, Fördermittel zu akquirieren?

Andere Städte machen es vor

So genannte urbane Seilbahnen gibt es in Deutschland bereits, zum Beispiel in Köln und Koblenz. Sie wurden zu den jeweiligen Bundesgartenschauen gebaut und sind immer noch in Betrieb, so zum Beispiel in Berlin. Dort wurde die Bahn 2017 zur IGA eröffnet. Andere Projekte befinden sich im Rahmen des jeweiligen städtischen ÖPNV in der Planung oder werden bereits als Pilotprojekte vorbereitet.

Ralf Klingschat sieht mit der Seilbahn jedenfalls eine Attraktion für Einheimische und Touristen vor sich. „Ich finde, nach einem Jahr Corona und den Folgen ist es Zeit, dass wir mal wieder nach vorne denken, uns etwas für die Zukunft trauen.“

Von Ines Sommer